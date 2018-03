Manfredonia, “Alleanza scuola famiglia per i giovani”

Di:

L’ufficio di pastorale famigliare dell’ arcidiocesi di Manfredonia -Vieste -San Giovanni rotondo, organizza un incontro con don Paolo Gentili, Direttore dell’Ufficio Nazionale della Pastorale per la Famiglia. Don Paolo parlerà dell’Educazione all’affettività dei Giovani e degli Adolescenti in un clima di responsabilità degli adulti.

Si averte il bisogno di una nuova collaborazione tra scuola e famiglia per educare i nostri giovani alla bellezza dell’ AMORE, di un amore con le lettere grandi, un amore concreto e reale, un amore che ci viene donato e che a nostra volta dobbiamo ridonarlo..È una grande opportunità per il nostro territorio, per gli insegnanti, per i genitori, gli educatori, le famiglie e i giovani incontrare Don Paolo e discuterne con lui sui capi saldi della educazione all’amore e all’ effettività.

L’incontro si terrà giovedì 16 marzo alle ore 17:30 presso l’auditorium della istituto tecnico economico “Toniolo” di Manfredonia.