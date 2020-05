Manfredonia. Tra i presepi artistici più belli realizzati in casa a Manfredonia nel 2016, va annoverato quello allestito dall’ex insegnate di scuola elementare Matteo Leone. Ho saputo solo alcuni giorni fa che Leone non lo aveva ancora disfatto, perché aspettava alcuni suoi amici forestieri dell’Azione Cattolica che dovevano andare a vederlo.

Sinceramente sono rimasto esterrefatto per la grandezza e la bellezza del suo presepe che occupa una stanza intera della sua casa. Arricchiscono l’opera presepiale di Leone, numerosissimi e bellissimi pupi mossi meccanicamente e non, fontane, ambientazione di mestieri vari, effetti di luci varie, canto del gallo all’alba, suono di campane, pupi presso la mangiatoia mossi meccanicamente che fanno l’inchino al Bambinello, l’effetto di una nevicata mattutina, pini romani di eccezionale manifattura, moltissimi animali in terra cotta, alimenti e utensili vari in miniatura, sottofondo di musiche celestiali appropriate. Insomma, per dirla in breve, un vero capolavoro d’arte presepiale.

Mi riferiva Matteo, persona garbata e preparata, che da oltre vent’anni costruisce questo grande presepe in casa, e ogni anno con un tema diverso, che nel 2016 ha voluto rappresentare: “Il Giubileo della Misericordia” voluto da Papa Francesco, con ambientazione della Roma antica, con la Natività posta nel Colosseo e sullo sfondo del presepe posizionata la chiesa di San Pietro. Così Leone dichiara a conclusione della mia intervista: “…La finalità della realizzazione del presepe di quest’anno è stata quella di dare un messaggio di pace…”.

L’ho sempre detto e scritto che Manfredonia è una Città di artisti talentuosi, che molto spesso non li sappiamo valorizzare e utilizzare. Invito, comunque, appassionati e non, per Natale 2017, di andare a visitare il nuovo presepe che Leone allestirà sempre nella sua casa in via Luther King al civico 14.

(A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia)

FOTOGALLERY