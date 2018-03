Accoltellò mortalmente giovane, a giudizio 61enne di Monte Sant’Angelo

Di:

Foggia/Monte Sant’Angelo, 9 marzo 2018. ACCOLTELLO’ mortalmente un ragazzo di 23 anni, ferendo un amico dello stesso: con recente provvedimento, il G.i.p. del Tribunale di Foggia, dr. Armando Dello Iacovo, ha emesso il decreto di giudizio immediato interessante Luciano Antonio Rinaldi, 61enne di Monte Sant’Angelo, indagato per “omicidio”, con l’aggravante di “aver commesso il fatto per futili motivi“.

L’udienza è stata fissata per il 24 aprile 2018, presso la Corte d’assise di Foggia. I fatti indicati sono avvenuti nella tarda serata del 16 luglio 2017 a Monte Sant’Angelo.

La richiesta di giudizio immediato

Come indicato nella richiesta di giudizio immediato del Gip (Pm la dottoressa Anna Landi, sostituto procuratore della Repubblica di Foggia), il 61enne ”dopo aver visto” due giovani ”passare dinanzi a casa sua, pensando che volessero ivi urinare, scendeva dall’abitazione colpendo Felice Fischetti (il 23enne in seguito deceduto,ndr) in regione inquinale con un coltello della lunghezza di cm 30 (..) con conseguente e immediata abbondante perdita di sangue che faceva entrare il ragazzo in uno stato di coma (…) con conseguente decesso, avvenuto due giorni (..) nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza”.

L’uomo – difeso dall’avvocato Pasquale Rinaldi del Foro di Foggia – è accusato anche di lesioni personali per aver colpito alla coscia destra, con lo stesso coltello con il quale aveva colpito Fischetti, un altro giovane (P.G. all’epoca 22enne) di Monte Sant’Angelo.

L’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia si è costituita parte civile per la famiglia del giovane deceduto.

“Il capo d’imputazione indicato nel decreto di giudizio immediato – dice a StatoQuotidiano l’Avvocato Innocenza Starace – afferma la responsabilità esclusiva dell’imputato, ed aggrava – a causa dei futili motivi – il gesto violento inferto ai danni della vittima”.

L’accusa

L’avvocato Starace sostiene legalmente anche l’altro giovane colpito, “fortunatamente rimasto in vita, testimone oculare di quanto accaduto”.

“Dal capo d’imputazione – dice l’avvocato Starace – si evince che non c’è stata alcuna condotta contro il decoro e la pubblica decenza da parte dei giovani, coinvolti nei fatti. La famiglia del Fischetti rinnova nuovamente la propria fiducia nella giustizia, confidando che l’autore dei fatti risponda per l’atto di immotivata violenza inferto contro i giovani”.

La ricostruzione dei Carabinieri

Dalla ricostruzione dei Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia, nello specifico della Stazione di Monte Sant’Angelo, era emerso che l’uomo “mentre i due giovani erano nelle vicinanze di casa dell’aggressore, si era affacciato cominciando a inveire contro di loro accusandoli di essere lì per fare i bisogni per strada come già accaduto altre volte“. A questo punto, l’imputato sarebbe “sceso in strada con un grosso coltello in mano sferrando, direttosi contro i due, diversi fendenti”.

Quando sono arrivati sul posto, “i Carabinieri in servizio di pattuglia avevano trovato il 23enne Felice Fischetti disteso al suolo su una scalinata del centro, in stato di incoscienza e riverso in una pozza di sangue di cui erano intrisi anche gli abiti, che si teneva le mani sull’addome“. Nelle vicinanze, i militari hanno notato anche la presenza del 22enne P.G., che, “sebbene in evidente stato di shock a causa di una ferita da taglio alla gamba, ha riferito ai militari che pochi istanti prima una persona a lui sconosciuta li aveva entrambi accoltellati“.

“Il mio assistito è distrutto, a livello fisico e mentale”, aveva detto a StatoQuotidiano l’Avvocato Pasquale Rinaldi, legale del Rinaldi prima del decesso del 23enne Felice Fischetti. “Dopo i fatti”, Luciano Antonio Rinaldi fu infatti trasportato a Casa Sollievo della Sofferenza, con successivo ricovero nel reparto di Medicina. “Posso dire che ha un unico pensiero – disse al tempo l’avvocato Rinaldi – , rivolto al ragazzo in condizioni gravi a causa dell’accoltellamento”.

Nota bene

