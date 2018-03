Capone “Esame guida turistica, chiesta data entro metà aprile”

http://www.newsimedia.net

Bari. L'assessore al Turismo Loredana Capone ha risposto all'interrogazione del consigliere regionale di Forza Italia Domenico Damascelli che ha chiesto di sapere quando sarà pubblicato l'avviso con l'indicazione delle date, della sede e della modalità dell'esame per il conseguimento dei titoli di guida turistica e accompagnatore turistico. Con una nota dell'assessorato del 20 febbraio, il Formez – che aveva comunicato che le prove si sarebbero svolte nella seconda metà di maggio – è stato invitato ad anticiparle entro la prima metà del mese di aprile e a rendere disponibile subito la banca dati ai candidati. Inoltre la struttura regionale competente ha rilasciato un migliaio di nuovi tesserini senza scadenza, di guida turistica e accompagnatore turistico in sostituzione di quelli rilasciati dalle Province, evadendo così tutte le istanze di rinnovo ad oggi pervenute.

