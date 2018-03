Incidente auto, archiviazione per D’Anzeris Riccardi Zingariello e D’Ambrosio

esterno tribunale di Foggia - ph rec24.it

Di:



Foggia/Manfredonia, 9 marzo 2018. Incidente automobilistico in via dei Mandorli del 17 giugno 2016: con provvedimento del Tribunale di Foggia, del 2 marzo 2018, Gip dr.ssa Elena Carusillo, è stato archiviato il procedimento penale a carico di Angelo Riccardi, Salvatore Zingariello, Damiano D’Ambrosio e Paolo D’Anzeris, rispettivamente Sindaco, Assessore comunale e consigliere comunale, e autista – dipendente del Comune di Manfredonia. L’archiviazione è stata effettuata su proposta del Pubblico Ministero, dr. Andrea Di Giovanni, effettuata sulla base degli interrogatori dei 4 indagati e sulla dinamica dei fatti “chiara e suffragata da riscontri testimoniali”. Il Pm Di Giovanni ha sottolineato infatti che “l’utilizzo dell’autovettura del Comune era per finalità oggettivamente istituzionali, pertanto assolutamente lecito l’utilizzo, nell’occasione dell’auto di servizio, da parte del sindaco“. “In particolare, per la posizione del D’Anzeris – dice a StatoQuotidiano il legale dell’uomo, Avv. Innocenza Starace -, il Pm ha valutato ”a sua discolpa anche la sua veste di mero accompagnatore del sindaco, per giunta soltanto a partire dal 15 ottobre 2015, di conseguenza, l’assenza di qualsiasi coinvolgimento psichico sulla vicenda””. “L’interrogatorio di tutti i 4 indagati è stato ritenuto credibile – continua l’avvocato Starace -, anche alla luce della personalità degli stessi. Colgo l’occasione per esprimere rammarico per il mio assistito per essere stato coinvolto nella vicenda, nonostante fosse chiaro a tutti il ruolo svolto dallo stesso”. “Ribadisco: è risultata credibile la ricostruzione fatta dal mio assistito, Paolo D’Anzeris: della partecipazione di tutti i presenti nell’auto del Comune a una cena di lavoro svoltasi in un locale per discutere di un problema di inagibilità e impraticabilità delle strade comunali ed interpoderali adiacenti ai terreni agricoli, riconducibili ad alcuni imprenditori”. Nota bene

E’ permessa solo la riproduzione di PARTE degli articoli e solo se accompagnata da link diretto all’articolo intero sul sito. Avvisiamo che eventuali violazioni verranno perseguite direttamente per vie legali, senza avviso preventivo. REDAZIONE STATO QUOTIDIANO.IT – PRTDD – RIPRODUZIONE RISERVATA Incidente auto, archiviazione per D’Anzeris Riccardi Zingariello e D’Ambrosio ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.