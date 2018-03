Incidente Bus Ferrovie Gargano: ferita passeggera

INCIDENTE BUS FERGARGANO (09.03.2018)

Foggia. Un bus delle Ferrovie del Gargano in servizio sulla linea Foggia-Troia è rimasto coinvolto oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla “provinciale” che collega il capoluogo al centro dei Monti Dauni. Nell’impatto tra il mezzo dell’Azienda e un camioncino, è rimasta leggermente ferita una viaggiatrice prontamente soccorsa e trasferita per accertamenti agli Ospedali Riuniti di Foggia: le sue condizioni sono ora sotto controllo. Illesi l’autista, gli altri viaggiatori che stavano rientrano in città e le due persone che erano nell’abitacolo dell’altro mezzo coinvolto nell’impatto verificatosi a cinque chilometri da Foggia. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. Impegnati anche tecnici e meccanici delle Ferrovie del Gargano. Ferrovie del Gargano

