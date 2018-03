M° Peppino Principe

Monte Sant’Angelo, 09 marzo 2018. Ieri sera abbiamo appreso della morte del grande artista montanaro Peppino Principe, re della fisarmonica. Monte Sant’Angelo perde non solo una persona illustre – che tanto ha fatto parlare di sé e della sua città natale nel mondo grazie alle sue grandi qualità professionali – ma ha perso un uomo, una persona che ha sempre portato Monte nel suo cuore, con orgoglio e con nostalgia. Peppino Principe ha girato il mondo con le sue qualità umane e professionali; pur calcando palcoscenici importanti e di grande livello, non ha mai dimenticato le sue origini: questo faceva di lui una bella e grande persona. Forza Italia si stringe alla famiglia e a tutti coloro che si riconoscevano nell’orgoglio montanaro proprio di Peppino Principe: la sua eredità sarà certamente la base di ulteriore rilancio dell’amore per la musica e per lo strumento che più di ogni altro Peppino ha privilegiato, la fisarmonica. (Fonte: Forza Italia, Monte Sant’Angelo) Morte Peppino Principe, il cordoglio di Forza Italia di Monte Sant’Angelo ultima modifica: da

