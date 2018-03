Riccardi “Procedimento incidente auto, archiviazione. Per i giudici il reato non c’è”

Di:

Foggia/Manfredonia, 09 marzo 2018. ”Sindaco inadeguato. Sindaco indagato. Sindaco sgamato. Sindaco, sempre sindaco e fortissimamente sindaco. Qualsiasi cosa accada, non c’è possibilità di replica: la gogna mediatica scatta immediatamente e con essa la condanna. Senza se e senza ma; senza appelli; senza attenuanti. Vieni sbattuto sui giornali e i cronisti diventano giudici. E l’opinione pubblica, plagiata da ‘certa’ stampa, ti odia fino ad augurarti persino la morte. Poi arriva l’ARCHIVIAZIONE. E qui viene il bello. Desidero, infatti, comunicare a tutti coloro che hanno condiviso il mio tormento per una indagine giudiziaria comprensibile, ma raccontata da alcuni giornali in modo incomprensibile e probabilmente non imparziale, che la vicenda giudiziaria che mi ha visto coinvolto, unitamente ad altri, per un incidente automobilistico avvenuto con l’autovettura comunale, si è conclusa con l’affermazione della piena legittimità del mio operato. Non era una cena privata e l’uso dell’autovettura è risultato giustificato e coerente con la funzione istituzionale da me ricoperta.

La libertà di opinione è sacrosanta, ma ergersi a giudici al posto della giustizia è molto pericoloso e i giornali dovrebbero dare il buon esempio. Su una testata locale, poco tempo dopo l’incidente, leggo: “Potrebbe anche passare che un politico, o più di uno, usi la macchina pubblica per fare un’uscita non autorizzata e che per sfortuna faccia un incidente e venga sgamato“. Ecco, penso in quel momento, è iniziata l’assise mediatica. Sui giornali sono diventato “quello che si reca a pasteggiare con i suoi sodali“. Come se un sindaco fosse sindaco solo in orari ufficio! Ovvero, come dire che un padre è padre solo quando è in famiglia. Ed ecco un manifesto della minoranza politica consiliare diventare per i giornali vangelo da divulgare, arrivando a conclusioni affrettate, senza alcuno scrupolo. Ebbene, miei cari detrattori, la giustizia ha fatto il suo corso ed ha ritenuto addirittura utile archiviare il tutto senza nemmeno cominciare il processo. Processo che invece ho subito dai media e dai social network che hanno fatto da spalla ad un’opposizione rancorosa e astiosa. Condannato senza prove, ma per simpatia o antipatia. Senza curarsi del fatto che dietro al politico c’è l’uomo. Per i giudici il reato non c’è, ma resta l’amarezza della gogna mediatica.

Continuo comunque a praticare la cultura della legalità, ma non posso non augurarmi che l’informazione giornalistica abbandoni le forme del pettegolezzo disinformato e si adatti alle regole di civiltà giuridica ed umana, anziché essere travolta per poi ‘travolgere’ in nome di un rancore personale che non rende onore all’informazione onesta ed accurata. Nei prossimi giorni valuterò con il mio legale di fiducia se adire le vie legali in campo penale e civile nei confronti di tutti quelli che si sono resi responsabili di condotta diffamatoria nei miei confronti”.

Lo scrive su facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.

I fatti

“Ho saputo di un provvedimento giudiziario inerente l’incidente automobilistico del 17 giugno 2016 che mi vede coinvolto unitamente, per una parte, ad altri due amministratori anch’essi, come me, in assoluta buona fede”. Così il sindaco Riccardi aveva commentato la notizia dell’avviso di conclusione delle indagini, lo scorso novembre 2017, interessante lo stesso primo cittadino, il consigliere comunale Damiano D’Ambrosio e l’assessore e vice sindaco Salvatore Zingariello-, in seguito ad un incidente stradale avvenuto il 17 giugno 2016 in via dei Mandorli a Manfredonia, tra l’auto del Comune – guidata da un autista, Paolo D’Anzeris (dipendente comunale a tempo determinato), e dove erano presenti i 3 amministratori -, e un privato.

Da raccolta dati, i quattro stavano rientrando da una riunione (secondo un’altra tesi da un incontro in un locale) quando, verso le 2, avrebbero impattato contro una utilitaria. Nell’incidente era rimasto illeso il sindaco, feriti Zingariello e Damiano D’Ambrosio. Nessuna notizia al tempo sulle condizioni dell’autista dell’altro mezzo. Sul posto erano intervenuti i carabinieri di Manfredonia.

“Sono un uomo che crede nelle Istituzioni e lavora per le istituzioni senza mai risparmiarsi e senza mai rinunciare a credere fermamente nella lealtà dei comportamenti di tutti. Ed è con questa consapevolezza che sento di poter rivendicare con forza un punto di vista differente da quello che l’odierna accusa mi muove in maniera che io considero ingiustificata. Come uomo delle Istituzioni credo di dovermi sottoporre sempre, senza alcuna polemica, allo scrutinio di legalità e, come sempre ho fatto, anche in questa vicenda, non posso che accettare serenamente questo momento comunque doloroso, fiducioso di poter chiarire la mia posizione nel più breve tempo possibile. Con serenità chiederò, tramite il mio legale di fiducia, di essere immediatamente ascoltato e sono convinto in quella occasione di chiarire ogni aspetto della vicenda”, aveva detto Riccardi nel passato post su facebook.

L’accusa

Il primo cittadino e gli altri 2 amministratori comunali erano stati accusati di peculato (con procedimento ora, come detto, archiviato per tutti, compreso l’autista), per l’utilizzo della “autovettura (…) assegnata all’ufficio di gabinetto del Sindaco (..) per fini privati al di fuori delle esigenze di servizio strettamente collegate all’incarico svolto e con modalità diverse da quella previste dal DPCM del 3.08.2011 e dalla Delibera di Giunta comunale n. 1251 del 21.11.2016“

Ma come reso noto dal sindaco Angelo Riccardi, questa sera, nel post pubblicato sulla propria pagina facebook “Non era una cena privata e l’uso dell’autovettura è risultato giustificato e coerente con la funzione istituzionale da me ricoperta.

Si ricorda come “a Zingariello e D’Ambrosio sono stati elevati i medesimi addebiti ma solo per quanto previsto dagli articoli 110 e 314 c.p. in quanto considerati passeggeri occasionali“, come riportato in un altro articolo di stampa.

Redazione StatoQuotidiano.it