Calcio, il Manfredonia affronta lo Sport Lucera

Di:

Arbitrerà il Signor Daniele Consales (sezione di Foggia) il match Manfredonia-Sport Lucera, valido per la ventiquattresima giornata del campionato di prima categoria Girone A, in programma domenica 10 marzo 2019, alle 17.30, presso lo Stadio Miramare. Il Manfredonia ha 60 punti in classifica, lo Sport Lucera 36. I delfini faranno tutto il possibile per vincere.

Convocati Manfredonia

Nell’ultima seduta di rifinitura svoltasi venerdì pomeriggio al Miramare, Mister Agnelli, insieme al suo staff tecnico ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani:

Portieri: Ciribe, Pipoli, Vitulano.

Difensori;: Granatiero, Lambiase, Monaco, Ola, Rubino, Sementino, Simone, Tristano.

Centrocampisti: Cicerelli, Laboragine, Lupoli, Mastropasqua, Roberto, Stoppiello. Attaccanti: Grumo, Lauriola, Santoro, Trotta.

Classifica

United Sly 63

Manfredonia 60

Canosa 48

Stornarella 47

Borgorosso Molfetta 40

Sport Lucera 36

Real Sannicandro 33

Soccer Modugno 31

Ideale Bari 28

Virtus Andria 26

Virtus Molfetta 26

FC Manfredonia 23

Foggia Incedit 22

Nuova Daunia 21

GC Cerignola 14

Calcio Palo 3

Gare della ventiquattresima giornata

Borgorosso Molfetta-Soccer Modugno

Calcio Palo-Virtus Andria

Canosa-Virtus Molfetta

Foggia Incedit-Nuova Daunia

Real Sannicandro-FC Manfredonia

Stornarella-Ideale Bari

United Sly-GC Cerignola

Manfredonia-Sport Lucera

A cura di Sipontina Prencipe,

Manfredonia 09 marzo 2019