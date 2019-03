Carnevale di Manfredonia: che notte… stanotte

Di:

Manfredonia, 09 marzo 2019. Che notte stanotte! Il 66° Carnevale di Manfredonia è pronto a sprigionare il meglio della sua allegria, della sua bellezza, del suo coinvolgimento emotivo. Tutto concentrato nella lunga e magica serata di oggi ( sabato 9 marzo ), quella della “Notte Colorata”, la Notte bianca più pazza di Puglia con animazione, divertimento, musica e degustazioni nelle vie più belle del centro storico.

Oltre alla Gran Parata delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati (dalle ore 18), uno degli eventi invernali più attesi e partecipati del Mezzogiorno, presenta un intenso programma di appuntamenti sino a tarda notte. Tra gli eventi più attesi, c’è “Lo Show” (dalle ore 21.30) in Piazza Papa Giovanni XXIII. La grande discoteca all’aperto avrà un gruppo molto quotato negli ambienti dance internazionali e simbolo degli anni ’90 e 2000: Marvin e Prezioso – booking from: BAM AGENCY – autori di brani celeberrimi come “VOGLIO VEDERTI DANZARE”, “TELL ME WHY”, “LET ME STAY”, “LET’S TALK ABOUT A MAN”, ” WE RULE THE DANZA”.

Marvin e Prezioso sono pronti a scatenare il divertimento con i loro successi dai ritmi inarrestabili.

Oltre a loro, ci sarà un altro grande protagonista della musica dance, John Biancale, artista eclettico, che ha prestato la sua inconfondibile voce ad alcuni tra i più grandi successi dance dagli anni 90 fino ai giorni nostri. Infatti, a cavallo tra gli Anni 2000 e 2005, John interpreta tutti i brani del progetto BILLY MORE, successi Italodance di fama internazionale che hanno permesso di raggiungere palcoscenici importanti come FESTIVALBAR & TOP OF THE POPS: UP & DOWN, THE NEW MILLENIUM GIRL, COME ON AND DO IT (SATURDAY NIGHTLIFE), LONELINESS, I KEEP ON BURNING, TRY ME, GIMME LOVE. Negli stessi anni partecipa attivamente al progetto SOUVENIR D’ITALIE, cantando la hit BOYS AND GIRLS. Tra i molteplici brani di successo cantati da Biancale spiccano I’M IN LOVE, successo planetario del dj/produttore italiano Alex Gaudino, SEX ON THE BEACH, EVERYONE’S A DJ e CHUPA RICO del progetto SPANKERS’, con cui spesso è impegnato in tourneè mondiali.

Tanto colore e divertimento saranno garantiti poi dalla “Carioca Animazione” (spettacolo ed animazione brasiliana) che, insieme a John Biancale, sostanziano il contributo artistico dell’Agenzia BellaVita Eventi di Foggia per la serata dello Show, che vede come media partner “ilsipontino.net”.

Sul palco di Piazza Papa Giovanni XXIII ci saranno anche i “WildSound” e gli immancabili “Max & Dominik” accompagnati dall’energica Ginevra Voice e dal “Mythos Party” di Francesco Morales.

Lo start della “Notte Colorata 2019”, sarà dato dalla Gran Parata delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati (percorso: raduno in Viale Miramare, a partire da Via Alessandro Volta; Piazzale Ferri; Lungomare Nazario Sauro; Piazza Marconi). Con incredibili e sfavillanti costumi ed accessori (opportunamente illuminati) sfileranno per le “Meraviglie”: l’Istituto Comprensivo S.G.Bosco con “Ze’ Peppe nel Paese delle Meraviglie”, l’ Istituto Comprensivo Ungaretti – M.T. Di Calcutta con “Cactus mania che passione!Chi ce pongeche jesse fore”, l’Istituto comprensivo Giordani – De Sanctis (Scuola Primaria) con “Musica…che spasso!”, la Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria dell’I.C. Croce-Mozzillo con “La Magia della musica”,l’Istituto Comprensivo Perotto-Orsini con “Ze Pepp e l’arte della Commedia”, l’Istituto Comprensivo Don Milani + Maiorano con “Jî Carnevél… murte, murte ,ma ama sfîlé!!!”. Partecipano al festoso corteo la Banda dell’Associazione “Sistemus” diretta da Francesco Spagnuolo, Michele Guerra e Vincenzo Aiace e la Banda diretta dal Maestro Dino Marasco e le Majorettes guidate dall’insegnante Paola Balzamo, dell’Istituto Giordani De Sanctis.

Ad aprire la Parata sarà la Banda Città di Manfredonia, diretta dal Maestro Giovanni Esposto, con il graditissimo ritorno della tradizionale Banda della “Ciambotta” (a cura di Manfredonia Shitposting). Immancabili anche le dieci Principesse del Carnevale, in concorso per il titolo che incorona la più bella e le Mini Majorettes della Scuola d’ Arti sceniche My Dance di Rita Vaccarella.

Sarà possibile (ri)ammirare sei le Associazioni di Gruppi Mascherati. Quattro in concorso: Coltiviamo L’ Amicizia con “A stu pajöse cj’ammèsckene sèmp i carte” (in questo Paese si mischiano sempre le carte), La Fenice con “Our heads are a Jungle – J Chep Nostre so na Jongl”, Hamama Beach e A.S.D. Mary J Style con “Modern Art” ed Anime Del Sud con “La Battaglia dei tre regni”. Fuori concorso, invece, ci saranno Anfass e Polo Sociale Le Rondinelle con “Merachele nen le ja feje jeje, ma la cuscenza vostre” (I miracoli non li devo fare io, ma la vostra coscienza).

In Piazza Marconi la conduzione è affidata a Marzia Campagna, Matteo Perillo e Valeria Tricarico ( postazione Piazzale Ferri: conduzione e animazione di Max, Dominik e Andrea Cubano).

Tra gli eventi inseriti nel programma ufficiale della “Notte Colorata” ci sono “A tavola con ZePèppe“, (dalle ore 19; percorso eno-gastronomico con cinque postazioni che si snoderà per le vie del centro storico, a cura della Pro Loco di Manfredonia), “Socia uno, due, tre… Stella!” (ore 19; Centro “Anna Castigliego”, Corso Manfredi 254 – serata dedicata a Luciano Gatta, ospite: Leo Paglione&Live Music Patrizio Di Gennaro; organizzazione: Associazione Arte in Arco con il patrocinio del Patto di Promozione per Manfredonia), “Mascherata folkloristica e popolare” (ore 19; con la presenza de “I Forbicioni” e con tappa finale presso la terrazza dell’info-point turistico del GalDaunOfantino in Piazzetta Mercato), “Mostra fotografica Città di Manfredonia” (dalle ore 17; Chiostro del Palazzo San Domenico – Piazza del Popolo, a cura della Pro Loco Manfredonia).

Alla “Notte Colorata” prenderanno parte (in collaborazione con l’Associazione ESN ASE Foggia) 150 studenti Erasmus dell’Università degli Studi di Foggia provenienti da Spagna, Turichia, Ucraina, Polonia, Brasile, Romania, Francia, Moldavia, Georgia, Albania, Slovacchia, Portogallo, Grecia ed Armenia.

Durante la giornata, turisti e cittadini, potranno gratuitamente prendere parte agli “Open Days” del patrimonio storico-culturale della città (a cura del “Patto di Promozione per Manfredonia”:GAL DaunOfantino, Agenzia del Turismo, Touring Club Italiano, Slow Food e Pro Loco di Manfredonia), secondo il seguente calendario: Ore 10.30/12.30 – Apertura straordinaria degli Ipogei di Siponto, in collaborazione con l’associazione ArcheoClub di Manfredonia; Ore 10.30/12.30 – Apertura straordinaria degli Ipogei Capparelli, in collaborazione con l’associazione Scic di Manfredonia; Ore 19,00 – “Chiese e Musei aperti” in città un tour esperienziale nelle chiese più antiche di Manfredonia: Chiesa di Santa Chiara, chiesa di San Domenico, Chiesa di San Matteo, Cattedrale, Cappella della Maddalena con il museo dei Santi sotto campana e Museo Diocesano; Ore 19.00 – Proiezioni video inerenti la manifestazione carnevalesca presso Info Point del Gal DaunOfantino e altri punti del centro storico.

Per coloro i quali volessero assistere alla Parata comodamente seduti nelle Tribune di Piazza Marconi, è possibile acquistare il proprio posto attraverso “Vivaticket”, specializzato nella vendita di biglietti per spettacoli, concerti ed eventi sportivi diffusi su tutto il territorio nazionale.

Collegandosi al link https://www.vivaticket.it/ita/tour/carnevale-di-manfredonia-2019/2238 si può selezionare il proprio posto a sedere sulla mappa della Tribuna, tutto comodamente da casa e\o presso uno dei punti vendita autorizzati su tutto il territorio nazionale (a questo link l’elenco completo https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv#).

Il 66° Carnevale di Manfredonia è prodotto dall’Agenzia del Turismo con il supporto dell’Amministrazione comunale e della Regione Puglia e la collaborazione di Mibact, Parco Nazionale del Gargano e Patto di Promozione per Manfredonia.

Manfredonia Turismo – Agenzia di Promozione