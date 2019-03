Primarie Centrodestra Provincia di Foggia – Lucera, San Severo, San Giovanni Rotondo

Di:

Si voterà domenica 31 marzo dalle 8 alle 21 nei comuni di San Severo, Lucera e San Giovanni Rotondo per scegliere il candidato Sindaco del centrodestra. Le candidature, e le relative sottoscrizioni dei presentatori, saranno presentate domenica 10 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per San Severo presso la segreteria di Direzione Italia (via Masselli 88), per Lucera preso la sede di Forza Italia (via Biagio Di Giovine 13). Per la sola San Giovanni Rotondo le candidature saranno presentate mercoledì 13 marzo dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso il Chiostro Comunale. Potranno partecipare al voto – gratuito – tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei diversi comuni muniti solo di un documento di identità.

Il Comitato organizzatore, costituito dai segretari provinciali e cittadini dei comuni chiamati al voto, unitamente ai membri del comitato di garanzia indicati dai candidati, individueranno per ogni singolo centro il luogo in cui si terrà la consultazione. Le schede elettorali per le primarie dei centri della provincia di Foggia seguiranno il modello già utilizzato per le primarie della città capoluogo.

Vista la grande partecipazione avutasi per Foggia, si attende anche per i comuni superiori ai 15.000 abitanti una buona partecipazione popolare per quella che senza dubbio è una novità assoluta nel centro destra. Oltre alla sfida fra i candidati, infatti, c’è anche quella della partecipazione popolare segnale di quanto potrà essere attrattivo il centro destra nella campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale del prossimo maggio. Una partecipazione popolare cui i partiti hanno deciso di aprirsi, allontanando le ombre che in questi giorni hanno avuto quale unico intento quello di minare lo spirito della consultazione delle primarie. Nessuna investitura dall’alto. Il sindaco del centrodestra di San Severo, San Giovanni Rotondo e Lucera sarà scelto delle singole comunità e dalla base dei partiti cui è affidato il senso di coesione politica del Centrodestra di capitana.

FORZA ITALIA – Coordinamento provinciale di Foggia Settore “Comunicazione ed immagine” Ufficio Stampa