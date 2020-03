Coronavirus: nuovo caso contagio nel Foggiano, è un 70enne

Un uomo di 70 anni di Torremaggiore è risultato positivo al Coronavirus. Lo comunica il sindaco Emilio Di Pumpo precisando che “le condizioni dell’uomo non sarebbero preoccupanti”

(ANSA) – TORREMAGGIORE (FOGGIA), 9 MAR –. Si tratta del secondo caso nel comune di Torremaggiore e il primo cittadino precisa all’ANSA che “non vi è alcun collegamento con il primo: il 70enne potrebbe aver contratto il Covid-19 durante un viaggio compiuto qualche giorno fa nella provincia di Pesaro-Urbino”. Il sindaco ha già attivato il Centro operativo comunale (Cos) presso il comando della Polizia locale, pronto per far fronte all’emergenza. “Esorto tutti coloro i quali dovessero avvertire una sintomatologia sospetta – conclude il sindaco – a non esitare nel darne comunicazione al proprio medico curante ed eventualmente a sottoporsi a tampone”. (ANSA).