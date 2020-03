Coronavirus, sindaco San Nicandro in quarantena. Nuovo caso a San Marco in Lamis

“Il Sindaco, dott., comunica che dovrà rispettare un periodo di osservazione di 14 giorni a far data da oggi,. Le funzioni, per il periodo di assenza citato, verranno regolarmente espletate dal vice Sindaco Avv. Antonio Zaminga”.

Lo riporta il sito del Comune di San Nicandro Garganico.

E’ di poche ore fa la notizia di un nuovo contagio da “Covid-19” a San Marco in Lamis, ma stavolta il caso (una donna) non sarebbe legato ai 5 precedenti già registrati in paese. A darne conferma lo stesso Sindaco Michele Merla