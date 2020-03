Coronavirus, sindaco San Severo: “Foto di locali e bar gremiti di ragazzi”

“Avevo chiesto a tutti di rispettare il DPCM. Ieri sera circolavano foto di locali e bar gremiti di ragazzi. Probabilmente non è chiaro cheanche in via amministrativa. Lo dico anche ai ragazzi… non solo ai gestori.“.

Lo ha scritto sui social il Sindaco di San Severo Francesco Miglio. Ieri sera lo stesso sindaco avevano segnalato che “Il Comando di Polizia Locale in queste ore, a scopo preventivo, sta notificando a tutte le attività di pubblico esercizio, attività commerciali e centri di aggregazione il DPCM 8.3.2020 sul Corona Virus.

La notifica ha il solo scopo di fornire la massima informazione e verificare, nel contempo, l’osservanza delle prescrizioni imposte nello stesso Decreto. Si precisa che il Comando di Polizia Locale non rilascia alcuna autorizzazione ne permessi per restare aperti. Pertanto, gli esercenti delle attività indicate nell’art. 2 del DPCM dovranno attenersi scrupolosamente a quanto prescritto”.