Foggia, Fdi: “Revoca dell’assessore Amorese può minare la maggioranza”

“Abbiamo appreso dagli organi di informazione della revoca, da parte del sindaco di Foggia Franco Landella, delle deleghe affidate all’assessore Claudio Amorese, al quale peraltro esprimiamo totale solidarietà e sincera gratitudine per il significativo ed apprezzato impegno profuso nell’espletamento del mandato ricevuto”. Lo comunicano in una nota i coordinatori provinciali del gruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Foggia.

“Resta incomprensibile, inspiegabile e privo di ogni supporto politico questo increscioso atto, che forse è dettato solo dalla costante crescita del partito e del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che con l’ingresso di Bruno Longo e Liliana Iadarola, i cui valori sono da sempre legati al partito di Giorgia Meloni, ha aumentato la sua rappresentatività e la qualità della sua azione politico-amministrativa. E’ evidente che una decisione così repentina può minare alla base la stessa coalizione che ha vinto le elezioni, anche grazie alla lealtà e all’impegno assicurato da Fratelli d’Italia. Si impone, pertanto, da parte del sindaco di Foggia, un incontro urgente con il partito e il gruppo consiliare di FdI, al fine non solo di recepirne le proposte politiche e amministrative, ma anche e soprattutto per ricostruire il perimetro politico dell’esecutivo, onde poter ritornare a lavorare responsabilmente e unitariamente per lo sviluppo di Foggia, della Capitanata e della Puglia, con il ritorno in giunta dell’assessore Amorese. Diversamente, ognuno si assumerà la responsabilità delle proprie azioni e decisioni, anche alla luce dei nuovi equilibri determinatisi nel Consiglio comunale di Foggia, con la notevole crescita del gruppo consiliare di FdI e la necessità di rideterminare nuovi e più giusti assetti in giunta”.

Non avremmo però mai immaginato di doverci interessare delle improvvide e incomprensibili decisioni del sindaco Landella, che peraltro potrebbero ritorcersi su chi le attua, in un momento in cui tutto il Paese, e quindi anche Foggia e la Capitanata, è concentrato ad affrontare con impegno e unità di intenti il gravissimo pericolo determinato da un virus invisibile e micidiale”.