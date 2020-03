Foggia. Infermiere dal reparto di rianimazione: “Dite ai vostri parenti di non tornare, è per il bene di tutti”

, 09 marzo 2020. ”Non sarà il COVID_19 a farvi piangere qualche padre, madre, nonno o nonna, ecc…, ma sarete stati voi con i vostri comportamenti errati ad avergli costruito una fossa“. Lo scrive in post su facebook (con autorizzazione alla pubblicazione) il dottor, infermiere del reparto di Rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia, originario di, da anni residente a Manfredonia.

“Voglio farvi qualche precisazione, anche perché di raccomandazioni siete circondati, inondati – scrive Gianluca -, eppure sembra quasi che vi piaccia non ascoltarle! Mi sto riferendo soprattutto a chi vive al nord e improvvisamente ha voglia di riabbracciare i propri cari! NON È TEMPO DI ABBRACCI E BACI LO VOLETE CAPIRE? Dovete stare nei posti che per scelta o meno, oggi vi garantirebbero di non far danni!”, aggiunge. “Noi (operatori sanitari) ci stiamo ammazzando di lavoro e non voglio sentire parlare ‘ma al sud siamo disorganizzati, gli ospedali qui fanno schifo, la gente nn ha voglia di lavorare, ecc…’ Non rompete il c…! Io sto andando a rischiare la pelle per voi e lo sto andando a fare perché ho scelto questo fantastico lavoro! Siamo in tanti e siamo organizzati, non ci manca nulla! Ma mi preme avvisarvi che…. Fra pochi giorni avremo esaurito i posti letto a disposizione, quelli nn possiamo inventarceli!!! Questo vorrà dire che sarà tempo di scelte. Come già sta succedendo in alcuni ospedali del nord, il criterio di accesso alle cure intensive sarà in base alle prospettive di vita, questo vuol dire che più giovane sei, più avrai possibilità di cure intensive e starai togliendo il posto a tuo padre, madre, nonno/a, ecc… ‘per un abbraccio, sei venuto dal nord per farlo diventare l’ultimo… Pensaci!‘. Il resto degli assistiti verranno trasferiti in strutture non intensive e lotteranno con le loro forze!!!”. “Quindi non sarà stato il servizio sanitario pubblico a condannarlo, ma tu!!!”, conclude Gianluca.