Foggia, Polizia: a febbraio 37 arresti e 97 denunce

, 09 marzo 2020. I rinforzi per le Forze diinviati a Foggia dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, dopo l’escalation criminale di inizio d’anno, hanno prodotto buoni risultati nel decorso mese di febbraio, rafforzando il trend positivo già registrato precedentemente. Particolarmente significativi sono i risultati conseguiti dalla Polizia di Stato ove, nel mese di febbraio, sono arrivati 32 agenti in più. Gli effetti dei nuovi arrivi si sono concretizzati in una diminuzione della delittuosità a fronte di maggiori arresti, denunzie e controlli. Difatti, durante il mese di febbraio, la Polizia di Stato ha controllato su strada 17.722 persone (oltre 611 al giorno) e 8.605 veicoli (circa 297 al giorno). Sono state elevate 509 contravvenzioni al Codice della Strada e 42 sanzioni amministrative. Sono state effettuate 410 perquisizioni personali e locali e sono stati eseguiti 82 sequestri penali e 73 sequestri amministrativi. Sono stati effettuati 1.905 controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari. Inoltre, sono stati controllati 34 sale giochi, circoli privati e centri scommesse.

Le persone denunziate sono state 97. In particolare, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, è più che raddoppiato il numero di persone denunziate in materia di sostanze stupefacenti, da 16 a 38 (+57%), e di quelle per riciclaggio, da 2 a 5 (+60%). Per quanto riguarda le persone tratte in arresto per vari reati, esse sono state complessivamente 37. Nel dettaglio la Squadra Volante ha arrestato 5 persone per tentato omicidio, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. La Squadra Mobile ha tratto in arresto 10 persone di cui tre per estorsione aggravata dal metodo mafioso, e le altre per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, spaccio di sostanze stupefacenti e spendita di monete false. Il Commissariato di Cerignola ha arrestato 12 persone per ricettazione, furto, maltrattamenti in famiglia, truffa, possesso ingiustificato di chiavi alterate e per resistenza a pubblico ufficiale. Il Commissariato di San Severo ha arrestato 8 persone per tentato omicidio, furto, detenzione abusiva di armi, ricettazione e spaccio di stupefacenti. Il Commissariato di Manfredonia ha arrestato 2 persone rispettivamente per omicidio e truffa.

Per quanto riguarda l’andamento della delittuosità in febbraio, in tutta la Provincia, rispetto allo stesso mese del 2019, si è registrato un forte calo dei furti che si sono attestati a quota 647 rispetto ai 1.060 dell’anno precedente (-39%). In particolare, i furti in abitazione sono scesi da 86 a 41 (-52%), quelli negli esercizi commerciali sono calati a 25 rispetto ai precedenti 53 (-53%) e quelli di autovetture sono diminuiti da 354 a 185 (-47%).

Tra gli altri reati predatori, le rapine sono calate da 24 a 14 (-41%), le estorsioni sono scese da 12 a 7 (-41%) e i danneggiamenti sono diminuiti da 183 a 139 (-24%). Forte calo anche per le truffe informatiche che da 174 scendono a quota 73 (-58%). In contro tendenza è il dato concernente gli omicidi, atteso che nel corso del mese di febbraio si è registrata l’uccisione del consulente del lavoro Vincenzo Paglione – il cui autore è stato comunque arrestato da personale del Commissariato di Manfredonia – mentre, nello stesso mese dell’anno scorso, non si era registrato alcun evento omicidiario.

Nel complesso, in coincidenza con l’arrivo dei rinforzi, nel mese di febbraio, si è registrato un andamento in flessione della delittuosità complessiva che da 2.076 reati, verificatisi a febbraio dell’anno scorso, è scesa quest’anno a quota 1.329 (-36%).