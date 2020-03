Foggia, “Sedata rivolta detenuti: arresti” (FOTOGALLERY – VIDEO)

Coronavirus

, 09 marzo 2020. “Sedata” la rivolta dei circa 250 detenuti del carcere di Foggia, che hanno duramente protestato stamani contro “le restrizioni ai colloqui dovute all’emergenza“. Come riporta l’Ansa Puglia, “una ventina” i detenuti evasi (anche se dalle immagini il numero sembra vicino a una cinquantina) che sono fuggiti “rapinando alcune auto”. Di questi “quattro detenuti sono stati arrestati a Bari, uno a Cerignola e uno a Orta Nova”.

“Altri 16 che hanno provato a scappare sono stati presi nelle immediate vicinanze del carcere“. “Alcuni hanno anche provato a confondersi tra i clienti di un supermercato”. Al momento, dunque, non ci sarebbero uomini evasi non rintracciati, ma non ci sono dati ufficiali. Di certo, non risultati nè morti, nè feriti (tranne in forma lieve gli stessi detenuti che hanno riportato graffi ed escoriazioni durante la fuga), nè tantomeno ci sarebbero state persone prese in ostaggio. Di certo, alcuni uffici del carcere risultano incendiati, in seguito a roghi appiccati dagli stessi detenuti durante la fase della rivolta.

“Vogliamo l’indulto e l’amnistia – urlavano i detenuti durante la protesta – non possiamo stare così con il rischio del Corinavirus. Noi qui viviamo nell’inferno”. Durante i disordini, due reparti e la sala informatica della casa circondariale sono stati devastati, molte vetrate sono state infrante, e un incendio è stato appiccato all’ingresso della struttura. Al momento 40 posti letto sono inutilizzabili. Lo riporta l’Ansa Puglia.

