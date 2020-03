Foggia, tensioni nel carcere. “Sono evase almeno 10 persone”. Attesa conferma (FOTO VIDEO)

Sono evase almeno 10 persone

, 09 marzo 2020. ““. Voci contrastanti, al momento non confermate, segnalano una situazione di alta tensione nel carcere di, con ipotetiche evasioni dalla struttura penitenziaria. Sul posto agenti delle Squadridella Questura, pattuglie dei Carabinieri del Comando Provinciale, sanitari del 118.

“Urla, rumori di piatti contro le sbarre“: così era cominciata la giornata nel carcere foggiano, con alta tensione simile ad altre strutture penitenziarie italiane, in seguito all’emergenza sanitaria del coronavirus Covid-19. Inizialmente era stato riportato da agenzie nazionali che alcuni detenuti erano stati bloccati all’esterno dell’istituto penitenziario dalle forze dell’ordine. Come riporta Il Messaggero, alcuni detenuti avevano divelto un cancello della “block house”, la zona che li separa dalla strada. Intanto arrivano segnalazioni a StatoQuotidiano relative a tentati furti di auto e atti di vandalismo. Ulteriori segnalazioni dicono che il 90% delle persone evase sarebbero state già bloccate dalle forze dell”ordine.

Patrizio Gonnella. “Un contagio in carcere, dove gli spazi sono limitati e c’è una totale promiscuità fra detenuti e personale penitenziario, potrebbe trasformarsi in una catastrofe”, aveva scritto ieri in una nota Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. “Coniugare la tutela della salute con il rispetto degli altri diritti fondamentali. E’ questo il compito – non facile – che l’Amministrazione Penitenziaria deve perseguire in questo delicato momento“.

Tensioni si sarebbero verificate anche a Frosinone, Salerno, e Bari. “Il nuovo decreto legge del governo per rispondere all’emergenza coronavirus contiene, nella parte relativa alla gestione degli istituti penitenziari, l’apertura a delle misure che avevamo sollecitato nei giorni scorsi riguardante l’aumento della durata delle telefonate e l’incentivo ad adottare misure alternative e di detenzione domiciliare”, dice Patrizio Gonnella, presidente di Antigone. “Ci appelliamo dunque – prosegue Gonnella – a tutti i direttori delle carceri e a tutti i magistrati di sorveglianza affinché assicurino un contatto telefonico quotidiano dei detenuti con i propri famigliari e affinché più gente possibile, che sta scontando una parte finale della propria pena, possa accedere alle suddette misure alternative alla detenzione. E’ un grande sforzo – sottolinea il presidente di Antigone – che va fatto immediatamente, anche per allentare la tensione che sta crescendo negli istituti di pena, oltre che per riconoscere i diritti fondamentali”.

“Gli strumenti normativi ci sono – ricorda Patrizio Gonnella. I direttori hanno come strumento sia il consiglio di disciplina che può proporre come premio l’accesso alla misura alternativa, sia gruppi di osservazione e trattamento allargato che possano proporre cumulativamente, per tutti i detenuti che hanno le caratteristiche per usufruirne, queste misure”. “Ci rivolgiamo ancora poi a tutti i magistrati di sorveglianza, anche attraverso le loro rappresentanze, affinché capiscano la situazione drammatica di questo momento e facciano uno sforzo nella concessione di misure di questo genere. Evitiamo che le carceri diventino luoghi di tensione e di sofferenza estrema, facciamolo nel nome dei diritti dei detenuti, dei loro parenti, ma anche del personale penitenziario” conclude Gonn

