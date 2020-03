Ivan di Manfredonia, infermiere nella “zona rossa”: “Non partite al Sud, restate a casa” (VIDEO)

è genovese, ma è originario deled ha scelto di vivere in Lombardia, dove esercita la sua Professione di Infermiere specialista in wound care e di web-writer. Lo riporta il sito Assocarenews Attraverso un video messaggio racconta la sua esperienza di quarantena coatta, pur se non contagiato da Coronavirus sta di fatto vivendo tutti i disagi della zona rossa (ex-zona gialla) di Alzano. “”, spiega. “Qui la situazione sanitaria è critica, emergenziale. Ma i Comuni si stanno adoperando per limitare la diffusione del contagio.. Non è uno scherzo. Seguite le norme del Governo. Una cosa che mi fa pensare è la scena di ieri della stazione di Milano, con la gente che tornava in massa al Sud. Ora non bisogna muoversi, bisogna restare a casa, lasciate agire noi operatori. Supereremo la cosa tutti insieme.” Fonte immagine: Facebook