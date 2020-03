Manfredonia, arma e ricettazione: 2 arresti

Foggia , 09 marzo 2020. Sono due le persone arrestate lo scorso sabato 7 marzo 2020 nel territorio di Manfredonia, nell’ambito di controlli dei Carabinieri. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it , si tratta di un uomo di nazionalità straniera, accusato di ricettazione, e una persona di Manfredonia per detenzione di arma da fuoco.

Come pubblicato in un’altra sezione del sito, sono stati confermati sabato scorso dal Viminale, per tutto il mese di marzo, i rinforzi per le Forze di Polizia inviati a Foggia, sin dal 20 gennaio, dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, dopo l’escalation criminale registrata ad inizio d’anno. Si tratta di un contingente straordinario costituito da 91 operatori appartenenti alle varie Forze di Polizia che sono destinati al potenziamento del dispositivo di prevenzione e controllo del territorio nonché di personale specializzato nell’espletamento di servizi particolarmente delicati, come quelli a tutela delle persone sottoposte a protezione personale per avere denunziato la mafia ed il racket delle estorsioni.