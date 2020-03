Regione Puglia, 250 mila euro a Legaccop e Confcoop e Agci

Programma coerente con il documento “Cambiare l’Italia cooperando” messo a punto dall’Alleanza delle cooperative italiane

. La Giunta regionale ha approvato la convenzione-progetto denominata “Azioni propositive per la promozione cooperativa”. Ideata dalle organizzazioni pugliesi di Legacoop,Confcooperative e Acgi i cui rispettivi presidenti sono Piero Rossi,Carmelo Rollo e Giovanni Schiavone.

Durata dell’iniziativa 12 mesi,finanziamento concesso dalla Regione nella misura di 250 mila euro. Tra gli interventi da realizzare la promozione della cooperazione nelle strutture per l’istruzione.Verranno contattate e coinvolte—tramite capillare animazione territoriale—tutte le Università pugliesi,gli Istituti tecnici superiori e almeno dieci Istituti tecnici e professionali. Previsti incontri,seminari,convegni per diffondere la conoscenza dell’impresa cooperativa. Nelle scuole si svilupperanno focus gropup su temi come lavoro e innovazione e start up e sostenibilità. In merito ai costi si ha,tra l’altro, quanto segue : 54 mila euro per organizzazione focus group,71 mila monitoraggio e coordinamento,pubblicizzazione e diffusione risultati 11 mila. Prevista la formazione di un Comitato tecnico-scientifico con il compito di presidiare tutte le azioni progettuali e garantire il corretto svolgimento delle attività. In Puglia si contano sette mila cooperative. Risorsa economica e sociale che rappresenta circa il 10% dell’intera cooperazione nazionale e il 5% degli occupati.”Una forza produttiva—scrivono i vertici delle Centrali cooperative pugliesi—che merita una rappresentanza forte e unitaria. Per questo Confcooperative,Legacoop e Agci hanno presentato l’attività di promozione cooperativa.Decisione che nasce dalla consapevolezza e auspicio che si possa contribuire a un maggiore impulso di nuova imprenditorialità e nuova buona occupazione”.

A cura di Nino Sangerardi, Bari 09 marzo 2020