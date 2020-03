Simona Nardillo di San Severo pugile a 14 anni punta allla Nazionale

Ha appena quattordici anni ma sul ring si comporta da leonessa

. È Simona Nardillo che l’associazione sportiva “Di Mauro-Minchillo” guidata dal tecnico Enzo Mazzeo e dal campione mondiale professionista Luigi Castiglione sta costruendo il percorso per approdare nella squadra nazionale di pugilato. L’allenatore Mazzeo è orgoglioso di comunicare alla città che per la prima volta nella storia il pugilato locale un atleta donna di appena 14 anni già vincitrice del torneo interregionale lo scorso anno parteciperà ai campionati italiani junior peso 60 kg in programma nei giorni 27-28-29 marzo (la sede del torneo è da individuare a causa dell’emergenza sanitaria in atto).

“In caso di conquista del campionato italiano – spiega il tecnico Mazzeo -, per la nostra giovane concittadina si apriranno le porte della nazionale italiana che tutti gli atleti sognano”.Infatti l’allenatore Mazzeo che in passato ha organizzato in città manifestazioni pugilistiche a livello nazionale e internazionale e ottimista dice che a Simone manca solo l’esperienza. Una qualità che le arriverà disputando incontri. “Sono sicuro – aggiunge Mazzeo -, che con la sua determinazione, il coraggio ed il lavoro che stiamo svolgendo in palestra sulla tecnica e sulla tattica la medaglia d’oro non sarà solo un sogno ma diventerà una realtà”. Inoltre i dirigenti della pugilistica “Di Mauro Minchillo” che ha sede presso il Palasport comunale “Falcone Borsellino” fanno sapere che la palestra è sempre aperta ai giovani del territorio con iscrizione gratuita. “Per i giovani che vogliono praticare lo sport pugilato – spiegano i dirigenti della palestra -, l’iscrizione è gratuita. Gli interessati possono recarsi presso il palasport viale Castellana dal lunedì al venerdì a partire dalle 17:30. Ad accogliere gli aspiranti boxeur eci sarà il responsabile delle iscrizioni e direttore sportivo Donato Nardillo”.