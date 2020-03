Sindaco Di Fiore “Caso positivo a Rignano, 3 tamponi negativi”

Questa mattina sono stati effettuati 3 tamponi su 3 persone collegate al primo caso positivo su Rignano e sono risultati negativi tutti e 3

, 09 marzo 2020.(finalmente una bella notizia). Per loro e per tutti gli altri, continuerà l’isolamento obbligatorio fino a quando saranno trascorsi 14 giorni dall’ultimo contatto con il concittadino risultato positivo (questo procedimento è gestito dall’ASL che fornisce loro tutte le informazioni necessarie). “Da domani inizieranno i controlli per verificare che tutte le prescrizioni e disposizioni vengano rispettate! Teniamo alta la guardia e non sottovalutiamo nulla. Forza!”. Lo dice in una nota il sindaco di Rignano Garganico,