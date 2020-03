“Sono in cerca dell’anima gemella”, a 103 anni Domenico di Ischitella lancia l’appello

103 anni e non sentirli

, 09 marzo 2020., anzi, nella sua vita c’è ancora posto per l’amore. Si chiama Domenico Maiorano, di Ischitella, e in questi giorni ha lanciato ancora una volta il suo appello: trovare l’anima gemella.

Domenico aveva già fatto parlare di sé qualche anno unendosi in matrimonio, alla soglia dei cent’anni, con una donna del proprio paese, di circa quaranta anni più giovane. Dopo qualche anno divorziò dalla stessa facendo rimbalzare la vicenda persino sulle testate nazionali e trasmissioni televisive. Ma il simpatico centenario non si dà pace, è ancora alla ricerca di una donna che lo accompagni sentimentalmente nella sua vita, e nell’appello inserisce anche i suoi gusti. Non si accontenta facilmente Domenico, ci tiene a descrivere i requisiti che la compagna dei suoi sogni deve avere: non essere molto giovane, sulla cinquantina d’età, di fisico formoso e non molto alta.

Di là da tutto forse è proprio questo lo spirito che lo ha portato Domenico a questa età, più volte ha rivelato che uno dei suoi segreti di longevità è proprio la spensieratezza, non si è mai abbandonato a sé stesso. Difatti gioca ancora a carte con i suoi amici di paese, vincendo oltretutto molte partite, e tirando, tra una carta e l’altra, anche qualche simpatica battuta. Un uomo d’oro il nostro caro Domenico, che guarda ancora avanti, chi riuscirà a farlo innamorare ancora una volta?

Testo a cura di Valerio Agricola; servizio a cura di Giuseppe Laganella: immagini e montaggio a cura di Vittorio Agricola