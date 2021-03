Casa Sollievo primo ospedale del sud Italia secondo Newsweek

San Giovanni Rotondo, 09/03/2021 – (noinotizie) Statista Inc. ed il periodico generalista internazionale Newsweek hanno stilato una graduatoria mondiale degli ospedali alle prese con la pandemia.Riconosciuto che l’Italia è stata fra i primi Paesi al mondo a fronteggiare il Coronavirus, emergono dalla graduatoria le differenze che (anche) in questo caso fanno parlare di due Italie. Il sud è pressoché inesistente nella graduatoria dei primi cento in ambito nazionale, ricavabile dalla classifica mondiale. Si difende tuttavia in maniera dignitosa il foggiano che piazza Casa Sollievo della Sofferenza quale primo nosocomio del meridione in una lista guidata dal policlinico Gemelli di Roma (posizione 45 in ambito mondiale) e composta al vertice da ospedali del nord. Due ospedali di Bari, quello di Brindisi e il policlinico Riuniti di Foggia (87esima posizione) sono nel gruppo dei cento migliori, con il sud rappresentato quasi solo dalla Puglia. (noinotizie)