Comune di Foggia, due mesi in balia degli eventi fino all’arrivo della Commissione

(STATOQUOTIDIANO, ore 20). Foggia, 09 marzo 2021. La sequenza degli ultimi mesi. Iaccarino rimosso da presidente chiede la sospensiva al TAR Puglia di Bari. La maggioranza rimanda l’elezione del presidente del consiglio nell’attesa che il Tribunale amministrativo si pronunci.

Nel frattempo un consigliere comunale e un tecnico informatico dell’ente vengono arrestati. Il Tribunale amministrativo si pronuncia il 3 marzo e la maggioranza riparte con il confronto sul nome del successore di Iaccarino.

Consiglio convocato per giovedì 11 marzo ma due giorni prima, cioè oggi, si insedia la commissione di accesso a Palazzo di città “per verificare se ricorrano pericoli di condizionamento o infiltrazione da parte della criminalità”. Fioccano, inoltre, interdittive antimafia su ditte di Foggia negli ultimi due anni e sospetti di voto di scambio alle ultime regionali. Questi i fatti, molti dei quali attendono gli esiti di quanto ipotizzato ma certo, un susseguirsi di avvenimenti sparsi e slegati che non hanno dato tregua alla città.

Foggia come Mattinata, Manfredonia, Cerignola, Monte Sant’Angelo, si è detto, anche se qui l’iter è stato espletato e i consigli comunali sono stati sciolti.

Ora siamo nella fase di insediamento della commissione da cui partiranno una serie di indagini, attraverso un’analisi degli atti (per Manfredonia e Cerignola, ad esempio, gli allora componenti della Commissione hanno analizzato delibere di Giunta e di Consiglio comunale, determine dirigenziali, ordinanze, con analisi personali riguardanti: Sindaco, membri della Giunta Comunale, consiglieri comunali e alcuni tra i principali dirigenti delle “partecipate o di settori strategici, nonché di altre personalità a vario titolo ritenute di interesse”. Nelle analisi relative a Manfredonia e Cerignola, inoltre, la Commissione d’indagine ha effettuato un controllo dei precedenti penali, di polizia, dei controlli del territorio con soggetti di interesse operativo, per ciascun referente analizzato, come risultante dalla Banca Dati SDI e l’analisi delle cointeressenze societarie, ndDir.).

La differenza è che la città capoluogo ha il triplo, se non di più, degli abitanti rispetto agli altri paesi elencati.

Cosa vuol dire questo? Risponde il consigliere Giulio Scapato a cui stamattina, in quanto presidente del consiglio pro tempore, è arrivata la comunicazione dell’insediamento della commissione: “La città di Foggia è più grande e quindi presumo che, se verrà alla luce qualcosa nei meandri degli atti, saranno affari più grandi. Io sono d’accordo con il sindaco, ben venga la commissione di accesso perché si va a fare chiarezza su quelle che sono dicerie”. L’ambito di azione delle indagini, si desume senza averne alcun riscontro, potrebbe indirizzarsi su appalti, opere pubbliche, affidamenti.

Francesco D’Emilio, consigliere comunale di Fdi, esprime la sua profonda perplessità: “Sono rimasto interdetto quando ho saputo la notizia, lo ero già, comunque, dagli avvenimenti delle ultime settimane che non sono stati un bel biglietto da visita fino alla ‘ciliegina sulla torta’. Ho sempre sognato di avere una città migliore invece ora so che è attenzionata da una commissione che si costituisce all’improvviso, ma sono tranquillo, mi dispiace di quello che sta succedendo, mi sono sempre impegnato per far crescere Foggia e non per remargli contro”.

Ricorda alcuni atti dell’amministrazione, dal Codice etico approvato in giunta e in consiglio, alle sollecitazioni dei prefetti, sulle telecamere in città, durante le conferenze per la sicurezza, “oggi ne abbiamo 400-500”. Ricorda la costituzione di parte civile nei processi contro la criminalità, il contributo nella confisca di beni alla mafia.

Di Villa Lanza- alcune associazioni hanno di recente manifestato perché diventi finalmente un bene fruibile per i cittadini-: “Sono ancora in corso dei lavori di ristrutturazione”. Tornando all’amministrazione: “L’impegno c’è stato anche per cercare di uscire da difficili situazioni economiche. Questo complica la fase di recupero mentre assistiamo a un vero e proprio commissariamento degli atti amministrativi”.

Per Giovanni Quarato, portavoce del M5s, si tratta “di una cosa triste per la città, anche solo che ci sia il sospetto di infiltrazioni della criminalità, un danno di immagine ulteriore. Qui non si tratta più solo di recuperare il Comune ma un’atmosfera che non è più serena dal punto di vista della legalità nella città. Il fatto di essere sotto la lente di ingrandimento della commissione crea più di un imbarazzo. Se ci fosse lo scioglimento verremmo coinvolti tutti noi, ‘macchiati’ da questo, mi auguro che l’esito delle indagini allontani questo sospetto, me lo auguro come se sospettassero un cancro per un tuo familiare e poi scoprissero che non è così, mi auguro che al Comune non ci sia questo cancro”.

Su come potrebbe cambiare l’attività amministrativa ritiene che “sarà più difficile fattivamente e psicologicamente operare, ma non dobbiamo fermare la città. Le decisioni vanno prese in coscienza, poi non è detto che non si possa sbagliare, non siamo infallibili, ma ci sono errori in buona fede e altri che, se sono stati creati ad arte, è bene che vengano scoperti”.

Pasquale Rignanese, dei ‘Popolari Pugliesi’ rivendica la sua scelta politica dall’ottobre scorso: “La città sa che ho preso una strada diversa dal sindaco di cui non ho condiviso la scelta del partito e che non andiamo granché d’accordo.

Mi sono reso indipendente, ho formato un mio gruppo, non devo dire grazie a nessuno per i miei voti, sudati mentre combattevo contro i giganti personalmente”. Chiarita la cesura e ribadita l’attività che continua – “ho un incontro sulla pubblica illuminazione fra poco”- sull’insediamento della commissione commenta: “Noi siamo per le regole e per la legge, se ci sono delle opacità che vengano fuori. Non credo che una cosa del genere sia mai successa, io sono nato nell ‘86, se è successa prima non c’ero”.

La maggioranza deve anche cercare, in tutto questo, di trovare la giusta sintonia e concentrazione per portare nell’aula del prossimo consiglio comunale un nome, condiviso, da presidente. O indicare due nomi e far sì che sia l’assise a decidere oltre la sfibrante trattativa.

A cura di Paola Lucino, Foggia 9 marzo 2021