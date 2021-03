Covid Puglia, tornano le ambulanze in fila: ospedali senza posti

Bari, 09/03/2021 – (repubblica) Tutto esaurito. Negli ospedali di Bari e provincia non c’è più un posto libero per ricoverare casi di sospetti Covid.

Le ambulanze attendono ore davanti agli ingressi dei pronto soccorso in attesa di scaricare i loro pazienti e liberare le barelle per poter tornare a effettuare altri interventi. La situazione negli ospedali, dunque, è repentinamente peggiorata.

È quanto confermano anche nella centrale operativa del 118 barese: “Va malissimo, è tutto pieno — dice un operatore della centrale raggiunto ieri pomeriggio al telefono — Abbiamo interventi di ambulanze in coda, almeno 20 pazienti Covid da piazzare. Ospedali San Paolo, Di Venere e Policlinico sono pieni. Ma non solo Bari. Anche Putignano, la zona sud della provincia, sono in difficoltà. Stessa situazione a nord nella Bat”. Non mancano le testimonianze dagli ospedali: “La situazione è disastrosa, siamo pieni di pazienti positivi” dice un medico di un ospedale barese che preferisce mantenere l’anonimato.(repubblica)