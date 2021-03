Covid Puglia, vaccini anche all’agenzia per sviluppo del territorio

Bari, 09/03/2021 – (repubblica) Nella lista dei vaccinati contro il Covid in Puglia spunta il nome di Elio Sannicandro, presidente dell’Asset, l’agenzia regionale per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, insieme con 15 suoi dipendenti. “Siamo stati contattati dall’Asl perché alcuni di noi svolgono una funzione più sensibile, a contatto con strutture di supporto a ospedali e centri vaccinali o con la protezione civile”. Sannicandro fa anche parte della cabina di regia regionale sul Covid. Il caso è destinato a non passare inosservato in un momento in cui la questione dei vaccini è di interesse pubblico e in Puglia la campagna non ha ancora coinvolto gli over 80 a casa né tantomeno i pazienti fragili. “Per questi ultimi partiremo fra fine marzo e inizio aprile”, ha annunciato ieri l’assessore alla Salute Pierluigi Lopalco. (repubblica)