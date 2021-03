Foggia, M5s: “La mafia nelle istituzioni è la morte dello Stato”

Foggia, 09 marzo 2021. “Apprendiamo con estrema preoccupazione la notizia dell’insediamento al Comune di Foggia della commissione d’accesso agli atti disposta dal Prefetto Dott. Raffaele Grassi – su delega del Ministero dell’Interno” così gli eletti del Movimento 5 Stelle di Capitanata in merito alla notizia dell’insediamento della Commissione Prefettizia contro le infiltrazioni criminali presso il Comune di Foggia.

“Questa è la preoccupante riprova della gravità della situazione e del rischio di infiltrazioni criminali nelle istituzioni pubbliche di tutta la Capitanata. La commissione ad hoc dovrà verificare se ricorrano pericoli di infiltrazioni o condizionamenti da parte della criminalità organizzata nell’ambito della amministrazione comunale foggiana. È necessario augurarsi che l’istruttoria escluda i sospetti che ad oggi hanno imposto al Ministero l’avvio del procedimento in questione. In caso contrario sarebbe l’ennesimo gravissimo segnale per l’intera provincia atteso che farebbe seguito alla sorte già toccata a Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia e Cerignola, tutti comuni nei quali il medesimo procedimento, oggi avviato a Foggia è poi purtroppo sfociato nel provvedimento di scioglimento. Il nostro auspicio è che la commissione faccia presto chiarezza.

Tutta la Capitanata ha bisogno di uscire dalla morsa dell’emergenza criminalità e di tornare a respirare per ripartire”, concludono gli esponenti del Movimento 5 Stelle di Capitanata.