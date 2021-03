Foggia. Sindacati: “AM Service: un’azienda allo sbando”

Foggia, 09 marzo 2021. “La Società AM Service S.r.l. esercita attività strumentali rese a favore del Comune di Foggia, e, in particolar modo, si occupa dell’espletamento del servizio energia degli immobili comunali, del servizio integrato di manutenzione di tutti gli impianti tecnologici della sede comunale di via Gramsci, del servizio di portierato, dei servizi informatici e telematici per tutte le strutture e gli uffici comunali, della relativa formazione, della tenuta del patrimonio tecnologico e dei dati, delle riprese e della pubblicazione sul Web dei Consigli Comunali, e della tenuta dell’Archivio Storico con relativo servizio di archiviazione documentale corrente e storica.

Nella Am Service S.r.l. sono presenti due C.C.N.L., il “Gas-acqua” e quello dei “Servizi” e noi per diretta competenza ci limitiamo a comunicare quanto segue per il solo C.C.N.L. del “Gas-acqua” al quale fa capo il settore energia degli immobili comunali, del servizio integrato di manutenzione di tutti gli impianti tecnologici della sede di via Gramsci, del servizio di portierato e del servizio impianti termici comunali (bollino energetico).

Da troppo tempo, purtroppo, palesemente, l’azienda naviga a vista e senza una guida di spessore e valida, in grado di garantire standard minimi di benessere e organizzazione per gli oltre 50 lavoratori poiché, tra la sporadica presenza dei vertici aziendali in sede, la mancanza di un dialogo sano e frequente tra le parti e per ultimo le dimissioni del presidente pro tempore si evidenzia una certa approssimazione e improvvisazione nel normale svolgimento delle mansioni e funzioni all’interno dei vari uffici.

Ad avvalorare ciò ricordiamo per ultimo, uno pseudo incontro sindacale avvenuto nel mese di febbraio c.a., ove la governance aziendale, quasi del tutto assente, si è mostrata incapace di dare risposte semplici e basilari ai presenti, creando un certo imbarazzo e sconforto all’interno del tavolo.

Siccome crediamo che il fondo sia stato raggiunto e da questo si può solo risalire, chiediamo venga garantito al più presto uno standard minimo di benessere ed eque possibilità di crescita personali e professionali proporzionate ed adeguate a tutti (e non solo ai soliti “fortunati”) per far sì che si possa tornare finalmente a prestare servizio in un clima disteso e sereno contrariamente a ciò che accade oggi.

Proseguiamo, il tutto con il solo scopo di voler salvaguardare il futuro dell’intera azienda e degli oltre 50 dipendenti, che vorremmo venga fatta luce, al più presto, sulla intera gestione aziendale, dalla partecipazione ai corsi di formazione, ai contenzioni dei dipendenti (delibera n.9 del cda del 5 febbraio 2021), dagli affidamenti diretti, alle consulenze, alle spese mensili extra (straordinari e rimborso carburante) e per ultimo, ma non per importanza, al fine di evitarne una certa perseveranza futura, sul modus operandi degli spostamenti vari, incarichi e promozioni concesse o “predisposte”, al di fuori del tavolo sindacale, senza alcuna condivisione con le parti.

Concludiamo dicendo che, poiché più volte, si è dovuto ingoiare il boccone amaro per mancate assegnazioni di promozioni (anche e soprattutto per gli ultimi inquadrati contrattualmente), premi di risultato e altro causa “carenza di liquidità all’interno delle casse aziendali” non vorremmo ricevere sorprese sensazionali trovandoci di fronte, invece, a concessioni extra o promozioni aggiuntive concesse a stretto giro agli stessi”.