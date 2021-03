L’era del dating virtuale, l’amore durante il lockdown, ma dopo?

Nel difficile periodo del lockdown la vita quotidiana di molte persone si è spostata online: il lavoro, la scuola, le amicizie e anche l’amore.

Per molte persone è difficile parlare con una ragazza in un bar o in altri luoghi pubblici. Quindi, questo sito dà la possibilità di comunicare online e incontrare un potenziale amore. Online è più facile affrontare la tua timidezza.

La vita romantica durante il periodo pandemico

Il 2020 è stato un anno sicuramente difficile per diversi motivi. La pandemia ha messo a dura prova la vita quotidiana di chiunque rendendo impossibile quello che prima era normale. Uscire di casa per bere un cocktail la sera, andare a cena fuori oppure partecipare a feste o altri eventi sociali ormai sembra un ricordo. Per questo motivo anche le coppie si sono trovate in una difficile situazione. Da un lato ci sono i non conviventi che sono costretti a vedersi molto poco e con mille difficoltà. Dall’altro c’è chi convive che non ha più momenti di privacy e passa tutta la giornata con il proprio partner.

Le coppie però non sono le uniche ad aver avuto un periodo difficile, anche i single hanno avuto meno relazioni e interazioni sociali e se prima avevano più o meno frequenti incontri occasionali ora non ne hanno più oppure incontrano molte persone.

Siti di dating per conoscere l’anima gemella durante l’isolamento sociale

Proprio per questo motivo i siti per incontri romantici e occasionali sono diventati ancora più popolari e frequentati in questi ultimi mesi. Siccome non si può uscire e la vita di tutti i giorni è sempre più online anche la ricerca di un partner si è spostata nel mondo virtuale.

Questo però non comporta grossi svantaggi, anzi, ha diversi aspetti positivi. Il primo è che un sito è un luogo unico e facile da frequentare. Per un single ci sono diversi modi per trovare una persona da frequentare, ma non sempre si trovano persone interessate. Su un sito online invece si trovano solo persone pronte a mettersi in gioco e puoi cercarle secondo i tuoi criteri senza dover scendere ad alcun compromesso.

Di conseguenza avrai un’unica piattaforma su cui tenere tutte le chat ordinate. Vedrai che trovare la persona giusta per te sarà più facile perché lo farai seguendo i tuoi criteri e non la fortuna o le coincidenze.

Suggerimenti per tenere viva la scintilla

Per una coppia invece il discorso è diverso. Tenere viva la scintilla in questo periodo non è facile e le scelte cambiano da coppia a coppia. Quello che dovete capire non è cosa vi piaceva fare ma il perché. Una volta capito il perché cercate di sostituire l’azione mantenendo la sensazione e le emozioni che vi davano. Se per esempio amavate andare a cena fuori chiedetevi perché vi piacesse, era il fatto di uscire? Il cibo? L’atmosfera? Una volta capito questo provate a ricreare quelle sensazioni in un modo diverso. Ordinate cibo a domicilio, ricreate un’atmosfera romantica in casa, uscite per fare altro e così via.

Inseguite un’emozione non un’azione.

Come sarà il dating online dopo la pandemia?

Fare premonizioni sul futuro è sempre difficile, tuttavia il dating online era sempre più frequente anche prima dell’arrivo della pandemia. Probabilmente ci sarà un momento, quando tutto questo sarà alle spalle, che tutti preferiranno uscire e cercare persone alla vecchia maniera, ma poi sempre più utenti torneranno o si iscriveranno a un portale di incontri. Cercare uomini e donne online non vuol dire vivere dietro uno schermo anche perché poi l’obiettivo è incontrare quegli utenti proprio di persona. (nota stampa)