Manfredonia, Giulia Scarano “Sogno un film con Checco Zalone”

Manfredonia, 09/03/2021 – (gazzettamezzogiorno) “Prima del Collegio a Manfredonia mi conosceva solo mia nonna. Poi hanno iniziato a fermarmi in tanti per chiedermi foto”. È un fiume in piena Giulia Scarano quando parla con ironia e con la sua freschissima spontaneità dell’incredibile esperienza al reality che da qualche mese le ha cambiato la vita. Solo la vita, però, perché lei (e ci tiene a dirlo), non è cambiata affatto. Nonostante le numerose ospitate in varie trasmissioni televisive, “sono sempre la stessa, ma con tanti amici ed amiche in più”, confessa sorridendo. Manfredoniana doc, Giulia è spigliata, intelligente e di una simpatia travolgente. “Mi piacerebbe tanto partecipare ad un film o ad una serie e vedermi sul grande schermo. E come dico io, nella vita non si sa mai! Meglio provare sempre e comunque, senza rimpianti!”. E per un adolescente con la Puglia nel cuore, non è un caso che il suo mito sia Checco Zalone, con il quale le piacerebbe un giorno poter girare un film. “Io sono convinta che bisogna trovarsi nel momento giusto al posto giusto per trovare la grande opportunità che realizzerà i nostri sogni. E chi lo sa!”.(gazzettamezzogiorno)