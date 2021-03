STATOQUOTIDIANO, ore 20. Foggia – Manfredonia, 09 marzo 2021. Operaio deceduto dopo una caduta da un’impalcatura: con recente sentenza del Tribunale di Foggia, II sezione penale, Giudice dr. Giuseppe Ronzino, è stata condannata a una pena di 2 anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, una donna già legale rappresentante della ditta di costruzioni nella quale al tempo era impiegato l’uomo.

Come ricostruito da StatoQuotidiano.it, la mattina del 23 dicembre 2013 un 58enne stava svolgendo dei lavori edili per conto di una ditta locale, relativi alla realizzazione di una villetta nella frazione Montagna – San Salvatore di Manfredonia.

A causa delle ferite riportate per una caduta accidentale, per l’uomo furono inutili tutti i soccorsi, nonostante il trasporto dai colleghi con un’auto privata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Camillo.

Le indagini furono affidate al tempo ai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Manfredonia.

Oltre alla condanna per omicidio colposo, e al pagamento delle spese processuali, la già legale rappresentante della ditta di costruzioni oggi non più attiva, nella quale l’operaio era impiegato al tempo, è stata condannata al pagamento di una provvisionale in favore delle costituite parti civili, assistite legalmente dall’avv. Francesco Le Noci del foro di Foggia.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it