Pellet irregolare venduto anche a Foggia: 13 denunciati

Treviso, 09/03/2021 – (giornalenordest) Nuovi sequestri di pellet contraffatto o non conforme sono stati eseguiti dai finanzieri del Comando Provinciale di Treviso che, nel corso dei controlli al casello autostradale di Venezia Est, hanno intercettato alcuni autoarticolati provenienti dall’Est Europa e diretti in varie regioni d’Italia (Calabria, Lazio, Puglia, Campania), con a bordo 18 tonnellate di pellet, di cui 94 riportanti indebitamente il marchio ENplus®, comprovante l’alta qualità del prodotto, mentre 24 sono risultate prive delle informazioni in lingua italiana sulle caratteristiche del prodotto e sulle modalità d’impiego. Mentre le 12 persone coinvolte nel traffico internazionale del prodotto contraffatto sono state denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, per i reati di contraffazione e ricettazion. A insospettire le Fiamme Gialle della Compagnia di Treviso era stata la mancata indicazione, nei documenti esibiti dai conducenti, dei luoghi di destinazione o dei nomi delle imprese destinatarie del pellet, che poi si è accertato era destinato a essere venduto al dettaglio, in sacchetti da 15 kg, nelle province di Cosenza, Foggia, Roma, Napoli e Caserta.(giornalenordest)