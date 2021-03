Peschici, contagi ancora in salita: 55 positivi. Sindaco: “Siamo molto preoccupati”

Peschici, 09 marzo 2021. Continuano ad arrivare notizie preoccupanti per quanto riguarda il numero dei nuovi contagi da Covid-19 a Peschici. Secondo quanto riportato dal sindaco Francesco Tavaglione, nella consueta comunicazione dell’andamento epidemiologico, alla data dell’8 marzo 2021 il numero dei positivi a Peschici è di 55 persone, 8 sono negativizzate e 2 sono in isolamento fiduciario.

“I dati non ci confortano, al contrario, fanno aumentare le nostre preoccupazioni già ampiamente manifestate nelle settimane scorse, ma che adesso purtroppo trovano conferma”. Queste le parole del primo cittadino che annuncia nuove disposizioni, ancora più restrittive, per frenare l’andamento in salita del contagio. “Le nuove direttive saranno emanate con ordinanza sindacale, spero nella giornata di domani – ha riferito Tavaglione – Ho già convocato, per tale importante appuntamento, l’unità di crisi del Comune di Peschici e dopo il confronto provvederò ad emanare la nuova ordinanza”.

A dare un risvolto incoraggiante invece sono stati i risultati dello screening, effettuato domenica 7 marzo, ai bambini della scuola dell’infanzia ed elementare di Peschici. L’esito dei tamponi molecolari è stato soddisfacente, il 100% dei bambini e dei ragazzi è risultato negativo al Covid. La stessa indagine sarà effettuata ai ragazzi della scuola media e superiore. Da domenica 14 marzo partiranno anche le vaccinazioni per gli anziani over 80, presso la struttura della scuola elementare.