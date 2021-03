Teatro Mediterraneo, scontro Furore – Cela – Emanuele

Foggia, 09 marzo 2021. “Ieri in una domenica noiosa avevo tempo da perdere e quindi ho precisato su Facebook a tale Cela segretario dei Giovani Democratici di Foggia (per capirci è eterodiretto dal clan di Piemontese come tutti i piddini di Foggia in cerca del posto al sole) che in pratica organizza, con questa spocchia tipica degli amici che frequenta, una passeggiata a Foggia perché loro ‘chiedono che nella nostra città venga rimodernato il Teatro Mediterraneo’. Peccato che Foggia (e questo va riconosciuto perché se no per noi che facciamo politica dire il falso, non vuol dire fare buona politica) si è aggiudicata un bando del Governo Conte II sotto la guida del sottosegretario Turco, per le progettualità che verranno poi inserite in un bando nazionale per rifare nuove infrastrutture. In pratica nel Pd non sanno che un governo da loro sostenuto ha messo i soldi per finanziare il progetto esecutivo per quell’infrastruttura“.

Lo ha scritto su fb l’europarlamentare Mario Furore in risposta a un post di Gabriele Cela dei Giovani Democratici.

“A parte ad aver ricordato semplicemente che quando anche da giovani ci si affaccia alla politica bisogna studiare – scrive Furore – , la risposta ve la faccio breve è stata “mi dia del lei”. Mi rendo conto che Foggia vive di un problema, la continua propaganda, si propaganda su tutto. Adesso apprendo anche che nel Pd foggiano dalle cariatidi alle giovani leve si fa tanta propaganda ma di opposizione seria non se ne vede e di azioni concrete idem. Ci lamentiamo tanto della maggioranza della città, non credo che il Pd di Foggia rappresenti una valida alternativa, e se questi sono i soggetti disonesti intellettualmente che propone già dai giovani: non andremo meglio!”.

Non si è fatta attendere la replica di Davide Emanuele, del Partito Democratico.

“Davvero un europarlamentare ha tra le sue priorità politiche utilizzare la piattaforma di facebook per scagliarsi contro un diciottenne? E per cosa, poi? Perché Gabriele Cela e i Giovani Democratici Foggia si attivano per la città e hanno cercato di attirare l’attenzione sul teatro Mediterraneo? E qual è la loro colpa? Ignorare, come l’intera città e le sue istituzioni, che il Comune di Foggia ha ottenuto un finanziamento per realizzare un progetto, solo un progetto di rifunzionalizzazione della struttura?”.

“A differenza di quanto possa credere e pensare Mario Furore, nel Partito Democratico | Capitanata non ci sono clan e non si eterodirige nessuno. Figuriamoci i Giovani Democratici!

Gabriele e il gruppo di militanti che coordina sono assolutamente autonomi e portano avanti idee e azioni in assoluta autonomia. Si comportano, cioè, da diciottenni impegnati a comprendere cos’accade e a ipotizzare anche minimi cambiamenti.

Personalmente gli ho solo fatto una richiesta: pensate e agite con la vostra testa.

Invece di offendere persone che non conosci, come un qualunque “leone da tastiera”, dovresti essere contento di sapere che c’è un gruppo di ragazzi che non hanno come unico obiettivo emigrare e che vogliono impegnarsi affinché le cose cambino, affinché questa città abbia un futuro.

Gabriele, io e tutti noi del PD di Foggia siamo con te, con la tua intraprendenza e la tua voglia di crescere. Prendi tutto questo come insegnamento per fare sempre meglio e di più”, ha concluso Davide Emanuele – segretario cittadino PD Foggia