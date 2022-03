Manfredonia, accoglienza cittadini ucraini: ricognizione disponibilità immobili

Accanto alle altre forme di solidarietà già messe in campo anche dalla nostra Città, occorre verificare la presenza di eventuali immobili da poter mettere a disposizione dei profughi ucraini, con la specificazione del numero dei posti letto utilizzabili. Si invitano, pertanto, enti, associazioni, privati cittadini che possano disporre di tali immobili e chiunque possa rendersi in qualche modo disponibile o voglia fornire ospitalità a comunicare la disponibilità a questo Comune, utilizzando gli ordinari canali di comunicazione, come reperibili sul sito del Comune di Manfredonia, inviando una e-mail i seguenti indirizzi: protezionecivile@comune.manfredonia.fg.it; servizisociali@comune.manfredonia.fg.it;