Manfredonia, cercasi consulente commerciale: i requisiti richiesti

Il 2020 ha trasformato molti aspetti della nostra vita. Il mondo del lavoro ha subito grandi cambiamenti togliendo opportunità ad alcuni e creandone di nuove per altri. La differenza sta nel modo in cui scegli di affrontare gli eventi, perché quando vai in cerca di un miglioramento, spesso lo trovi.

Optima Italia Spa ha deciso di affrontare questi cambiamenti ampliando ancora una volta la sua rete aprendo nuove posizioni come consulente commerciale.

– Il profilo retributivo di base ha un rimborso spese fisso mensile da 400 a 1000 euro, provvigioni, bonus e ricorrente in base al parco clienti acquisito.

Il guadagno medio è tra i 1200 e i 2400 euro netti mensili. Le provvigioni vengono pagate al 100% nel mese successivo alla data di validazione del contratto e senza storni provvigionali.

– Ti verrà assegnato un portafoglio clienti attivi da visitare con appuntamenti in agenda fissati dall’azienda entro un raggio di 50km massimo dal tuo CAP di residenza.

Ti verranno forniti sim e tablet aziendali dai quali potrai utilizzare app e strumenti di lavoro digitale proprietari e unici nel settore per garantire il massimo della trasparenza sui contratti e sul parco clienti.

– Abbiamo un’accademia di vendita interna con un percorso prestabilito che ti accompagnerà passo passo da principiante a professionista della vendita.

In parallelo creiamo un percorso personalizzato in base alla tua esperienza per permetterti di crescere all’interno dell’azienda.

– Uno dei valori più importanti in Optima Italia Spa è la meritocrazia, per questo c’è fin da subito la possibilità di incrementare sia le provvigioni che i bonus fino ad arrivare a un rimborso spese fisso di 1000 euro in caso di produzione in continuità.

Oltre alla crescita economica ci sono opportunità di una vera crescita professionale manageriale con contratto a tempo indeterminato e auto aziendale e svincolato dalla propria produzione. Da noi il manager fa il manager realmente.

Il candidato ideale è automunito con disponibilità full time, ha buone capacità di apprendimento e dimestichezza nell’utilizzo di computer e tablet.

Mandaci il tuo CV e ti contatteremo per fissare un colloquio.