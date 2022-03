Ecco "Vengo dal Gargano" (fotogallery)

StatoQuotidiano.it, 09 marzo 2022. Si chiama “Vengo dal Gargano” il brand creato dall’ imprenditore Mario Maratea per valorizzare la produzione dell’ alta qualità dei prodotti tipici.

La trovata imprenditoriale, che va anche nell’ottica della valorizzazione territoriale delle produzioni artigianali tipiche, sta riscuotendo un grande successo, a dimostrazione che la qualità paga sempre e comunque.

Abbiamo chiesto all’imprenditore Maratea le motivazioni alla base di questo nuovo marchio.

“Ho creato il marchio Vengo dal Gargano per due motivazioni principali. La prima scaturisce dal fatto che la parola Gargano è un brand riconosciuto in tutto il mondo, la seconda, che interessa la parte commerciale dell’ azienda, nasce dalla esigenza di creare una linea dedicata all alta qualità”.

Per quanto riguarda l’origine della denominazione con la quale il marchio è stato contrassegnato: “Non è solo una questione di marketing ma riveste anche un fatto affettivo che mi lega alla mia amata terra, il Gargano di cui sono fiero e orgoglioso”.

La redazione di Stato Quotidiano augura all imprenditore Mario Maratea di conseguire traguardi sempre più ambiziosi.

