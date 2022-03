Piernicola Silvis, “La mafia in Puglia” (Settima parte)

Continua la collaborazione tra StatoQuotidiano e il dr. Piernicola Silvis, dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, già questore di Oristano e Foggia, scrittore di otto romanzi che hanno vinto vari premi letterari, fra cui il Selezione Bancarella.

Per il mondo delle mafie la Puglia era un boccone ghiotto, sia sotto il profilo della progettualità illegale, sia sotto quelli della floridezza economica, della verginità criminale e della collocazione geografica. Perciò non è un caso che, prima Raffaele Cutolo e poi la sacra corona unita, abbiano cercato di fondere la criminalità pugliese in un’unica grande organizzazione.

Ma il piano non riuscì.

Dopo il distacco dalla SCU dei baresi, anche la malavita foggiana cominciò a non tollerare la sudditanza nei confronti dei napoletani e dei salentini. Cutolo non solo aveva imposto tasse estorsive da versare alla NCO (cosa che aveva attirato su di lui l’astio praticamente di tutti), ma dopo anni di latitanza era anche finito in galera. Adesso, perciò, il quadro era tale da consentire ai foggiani di dare una spallata al boss di Ottaviano per liberarsi di lui e delle sue mire.

In terra dauna, però, il fastidio aleggiava pure nei confronti della SCU, di cui il foggiano Giosuè Rizzi era stato cofondatore. In una provincia le cui coste guardano i Balcani e che confina con Molise, Abruzzo e Campania, ben servita da autostrade e ferrovie, i traffici di droga erano particolarmente fiorenti, e i foggiani non intendevano dividere con nessuno i proventi delle loro attività criminali.

In altre parole, in terra dauna non c’era posto per nessun altro, e la mala seppe come farlo capire a tutti. La spinta autonomista deflagrò nei primi anni ‘80. Nel 1983, a Foggia venne ucciso il cutoliano Giuseppe Sciorio, delitto che fu una vera dichiarazione di guerra ai clan legati alla nuova camorra organizzata, già peraltro indebolita dal conflitto con cosa nostra in atto nel napoletano. Il secondo violento segnale della secessione foggiana fu diretto verso i salentini della SCU.

Alle tre e mezzo del mattino del 1° maggio del 1986, un commando armato di mitra irruppe nel circolo Bacardi, locale del centro storico di Foggia, e scatenò l’inferno. Restarono uccisi una donna e tre uomini del clan di Giuseppe Laviano, boss affiliato alla SCU e mandatario nel territorio foggiano dell’organizzazione di Rogoli. Il messaggio era inequivocabile, e fu in quel momento che nacque la criminalità oggi definita “quarta mafia”.

