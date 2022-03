Sindaco polacco non riceve Salvini, l’ex ministro: “Voglio solo aiutare”

Statoquotidiano.it, Foggia, 9 marzo 2022 – Il sindaco di Przemysl non ha voluto ricevere Salvini per la maglietta di Putin, indossata anni fa dal leader leghista. La notizia sta facendo il giro delle maggiori testate, alimentando molte polemiche. Il Primo Cittadino polacco ha prima ringraziato l’Italia per gli sforzi profusi in questa grave crisi umanitaria senza precedenti, poi è passato all’attacco dell’ex ministro.

Come riportato da TGCom24, il sindaco Bakun rivolgendosi a Salvini ha detto: “Io non la ricevo, venga con me al confine a condannarlo”. Un gruppetto di italiani invece ha contestato il leader della Lega urlando: “Buffone”.

La risposta di Salvini è quella di aver fatto tappa lì per portare “aiuti e la pace”. “Non ci interessa la polemica della sinistra italiana o polacca, siamo qui per aiutare chi scappa dalla guerra, è opportuno salvare donne e bambini”. A riportare le seguenti dichiarazioni è sempre TGCom24.

Al di là del singolo episodio, la questione politica probabilmente è molto più ampia di quel che sembra. La linea del leader della Lega appare sempre più confusa, anche se il gesto umanitario resta ampiamente condivisibile.

Eventi simili sono il frutto di una politica italiana fatta da partiti che troppo spesso si contraddicono a distanza di breve tempo. Tutto ciò lascia spaesati gli elettori e alimenta molte polemiche.

Oggi tutti ad attaccare e condannare le atrocità della guerra, ieri probabilmente non così critici verso la Russia. Una situazione che andava attenzionata maggiormente negli anni e con meno “leggerezza”.

La Lega non è ancora riuscita a costruire un progetto solido che riesca a coinvolgere tutto il meridione: in realtà si sapeva che non sarebbe stato facile. Il centrodestra è sempre più diviso e comunque trainato da una Giorgia Meloni sempre più coerente con le proprie scelte. Al “Capitano” Salvini non resta che decidere dove vuole portare il suo progetto, se esiste ancora una Lega “nazionale” e se probabilmente non sia il caso di ascoltare maggiormente i propri elettori.

A cura di Gianluigi Cutillo, 9 marzo 2022