Femminicidio a Carlantino: uccide a coltellate la moglie poi tenta suicidio (FOTO)

Carlantino (Fg), 9 marzo 2023, (TgCom24) – A Carlantino (Foggia) una donna di 45 anni, Petronilla De Santis, è stata uccisa a coltellate dal marito 54enne Antonio Carrozza, che ha poi tentato di suicidarsi lanciandosi dal balcone. L’omicidio è avvenuto nell’abitazione dei due, in via Cesare Battisti. Il 54enne, trasportato in elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia, non sarebbe in pericolo di vita. Gli investigatori ipotizzano che all’origine del gesto ci siano problemi psichici dell’uomo.

La coppia aveva quattro figli La vittima è stata colpita diverse volte all’addome. Anche Carrozza presenta ferite d’arma da taglio. La coppia, molto nota nella piccola comunità del paesino foggiano perché gestisce un bar, era sposata da anni e aveva quattro figli tra i 23 e i 12 anni, non presenti al momento della tragedia.

Le parole del sindaco “La nostra piccola comunità è scossa per questa terribile notizia – ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia – era una famiglia giovane e serena, ma il vero rammarico è che è accaduto il giorno dopo la festa della donna e che non abbiamo percepito eventuali disagi”.(TgCom24)

