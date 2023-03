StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 09 marzo 2023. “Oggi voglio dire grazie per aver salvato la vita di mio figlio per la terza volta”.

“Gentile redazione di StatoQuotidiano, voglio raccontare l’esperienza vissuta presso la casa sollievo della sofferenza.

Mi chiamo Rosangela e sono la mamma di un ragazzo Speciale. Sono 7 anni che mio figlio è in cura presso la Casa Sollievo della Sofferenza. All’età di 12 anni nel 2016 gli è stato diagnostico un tumore e in oncologia pediatrica è stato curato nel migliore dei modi. Oltre alle terapie, i dottori, le infermiere le oss, e tutto il personale è stato magnifico.

All’epoca il primario era il dott La Dogana e la dottoressa De Santis che ha sempre seguito mio figlio amorevolmente ad oggi dico GRAZIE infinite. Ma a dicembre 2022 sempre sotto la loro attenzione gli è stata diagnostica una malattia rara e ricoverato in neurologia e in rianimazione e anche li sono stati velocissimi a capire cosa aveva e hanno trovato tutte le cure adatte a questa sindrome, dato che da un giorno all’altro il suo corpo si era paralizzato.

Dobbiamo dire grazie al Primario alla dottoressa Florio, alla dottoressa Bianchi, al dott. Fiore, al dott Albonini e a tutti i medici e infermieri, agli oss che ogni minuto della giornata per 3 mesi hanno dedicato a mio figlio tutto il loro cuore e anche con me che sono la mamme non mi hanno lasciato mai da sola.

