“Possibile truffa della Mazzanti”, il vice presidente replica alle accuse di Riccardi

MANFREDONIA (FOGGIA), 09/03/2023 – Sergio Priore, Chief Executive Officer presso Fin.Capitaly Ltd – Private Equity, Amministratore Unico presso Gp Gestioni Internazionali Srl e Vice Presidente e Direttore della Mzz Industries ha replicato direttamente sui social al post con cui l’ex Sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, aveva condiviso un servizio video dove si evidenziavano dubbi sul progetto di insediamento della Mazzanti Automobili nell’area industriale ex Enichem.

“Caro ex sindaco la Mazzanti Automobili non c’entra nulla col progetto di elettrificazione che vorremmo portare avanti in Puglia e Toscana” scrive Priore sui social. “Lo abbiamo puntualizzato più volte, ma vedo e noto (volutamente?) che si fa fatica a comprenderlo! La Mazzanti Automobili piccola casa artigianale di Hypercars di Pontedera sta seguendo un percorso di ristrutturazione dei debiti perché l’ex amministratore aveva chiesto l’auto fallimento….quindi in conclusione sono due Piani programmatici diversi, sul progetto di elettrificazione abbiamo grandi gruppi industriali e importanti partners finanziari con noi che ci supporteranno nell’iniziativa! Molti giornalisti hanno solo creato confusione….spero che ora sia chiara la questione.”