Processo alla mafia del Gargano: Raduano e Troiano assenti perchè latitanti

FOGGIA, 09/03/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) Non hanno risposto all’appello in quanto… giustificati dal fatto d’essere latitanti il capo clan viestano Marco Raduano e il suo braccio destro Gianluigi Troiano,

imputati con altri 19 garganici nel processo di secondo grado “Neve di marzo”, iniziato ieri davanti ai giudici della terza sezione penale della Corte d’appello di Bari e subito rinviato a aprile per un difetto di notifica a uno degli accusati e per la mancata traduzione in aula di un detenuto.

In attesa di giudizio ci sono 19 viestani e altri 2 garganici accusati a vario titolo di 235 capi d’imputazione: traffico di droga aggravato dalla mafiosità per i metodi utilizzati contrassegnati dalle minacce rivolte agli spacciatori che non si rifornivano dal clan Raduano; oltre 220 singoli episodi di spaccio di cocaina essenzialmente; 5 contestazioni di porto e detenzione illegale di armi; ricettazione e incendio d’auto; e il furto di olio, latte e un trapano per un valore di 11mila euro in un noto hotel di Vieste: i fatti contestati vanno dal 2017 al 2018. lagazzettadelmezzogiorno.it