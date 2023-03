Riccardi: “Mazzanti Auto a Manfredonia una possibile truffa. Ecco il video che lo dimostra”

MANFREDONIA (FOGGIA), 09/03/2023 – “Circa tre mesi fa il titolare del marchio Mazzanti pubblicava su Linkedin il seguente post:

Buongiorno a tutti, vi comunico che non ho più alcun coinvolgimento con la Mazzanti automobili.

I motivi che hanno portato a questa situazione sono già oggetto di discussione presso gli organi preposti, pertanto, prendo le distanze da qualsiasi tipo di attività e operazione che l’azienda abbia fatto e farà a partire da Agosto 2022 in poi. Vista la delicatezza della vicenda, sia in termini legali che umani, vi chiedo la gentilezza di non farmi domande perché non potrò rispondere.

Grazie

Luca Mazzanti