Seasif a Manfredonia, Fabrizio: “Progetto obsoleto con pericoli di sicurezza ambientale”

Questi progetti sono falliti inesorabilmente nel nostro territorio e ricadere nell’errore sarebbe inopportuno. Per motivi incomprensibili negli anni addietro, si son destinate aree ad insediamenti industriali, che sarebbero potute servire ad uno sviluppo turistico/balneare, in quanto in affaccio su parte del più bel mare del Gargano e a Manfredonia non serve ricordarlo, che queste industrie hanno trovato solo poco beneficio economico/sociale tutto a svantaggio della nostra cittadinanza.