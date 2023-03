Torino, scoperta gigantesca discarica abusiva: al suo interno 220 automobili abbandonate

(TORINO TODAY), Torino, 9 MARZO 2023 – Scoperta a Torino una gigantesca discarica abusiva estesa per oltre 7.000 metri quadrati.

Al suo interno un vero e proprio cimitero delle automobili, ne sono state sequestrate ben 220, oltre a 35.000 litri di olii esausti e idrocarburi, e oltre 400 tonnellate di rifiuti di origine automotive.

A scoprirla sono stati gli uomini della Guardia di Finanza di Torino che si sono avvalsi della collaborazione della Sezione aerea della Guardia di Finanza di Varese. La maxi discarica abusiva si trovava nel quartiere Villaretto su una vasta area degradata, in evidente stato di abbandono.

Perquisita l’area i finanzieri hanno sequestrato 220 autoveicoli, un rimorchio contenente 35.000 litri di olii esausti e idrocarburi e 400 tonnellate di rifiuti. Due le imprese coinvolte nella gestione della discarica a cielo aperto entrambe attive nel settore dell’autodemolizione. I militari hanno proceduto al sequestro dell’intera area e alla denuncia all’autorità giudiziaria di 6 persone le quali dovranno rispondere del reato di gestione di discarica non autorizzata.

Sono in corso ulteriori approfondimenti finalizzati alla messa in sicurezza del sito e alla verifica dell’eventuale contaminazione ambientale causata dallo sversamento dei prodotti in collaborazione con ARPA.