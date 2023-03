StatoQuotidiano, 9 marzo 2023. Giornata di confronto fra i sette candidati a rettore dell’Università di Foggia. Stamattina, nell’aula di Economia, una sala affollata ha ascoltato le proposte degli aspiranti alla carica in un dibattito che ha coinvolto la platea con domande in risposte. Secondo la linea dei loro programmi, si è discusso di come si vede il futuro dell’Ateneo di Foggia, rispetto a didattica, ricerca, interazione con il territorio, come la “crescita”, che è evidente sia nel numero dei docenti che degli studenti, debba fare i conti con le strutture esistenti, con le aule, per dare il massimo della qualità nei vari settori.

Se le dimissioni del rettore Pierpaolo Limone hanno lasciato tutti di stucco, ci si sta riprendendo in un continuo confronto, più o meno aspro, che fino alla prima votazione, il 15 marzo, continua a mettere sul tavolo temi che mirano allo sviluppo del polo universitario dauno, con l’apporto dei documenti studenteschi, del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, e ovviamente dei docenti.

In questa competizione, non solo si registra il numero più alto di aspiranti al rettorato, ma un coinvolgimento ampio degli ordinari che si sono messi in gioco. Dall’area medica Lo Muzio e Serviddio, da quella economica Cafarelli, da quella giuridica Curtotti, da quella di scienze agrarie e alimentari Milena Sinigaglia, dall’ambito umanistico Solaro e Valerio.

Ed era stato proprio un post su facebook del prof Solaro, sul peso dei voti propri e della collega Cafarelli- in una prospettiva, enunciata dallo stesso docente, per cui un rettore di area umanistica, dopo Volpe e Limone, è difficile che colga ancora il traguardo- a lasciar pensare a un apparentamento precedente al 15 marzo fra concorrenti. Oggi, tuttavia, non c’è stato alcun annuncio del “passo indietro” sulla scia del prof. Angiola.

Da quello che si evince, oggi, al 15 marzo ci arriveranno in sette, poi non si sa cosa potrà succedere negli ultimi convulsi giorni.

Paola Lucino, 9 marzo 2023